Erst kürzlich wurde der neue Qi2.2 Ladestandard vorgestellt, der es Nutzern und Nutzerinnen entsprechender Accessoires ermöglicht, ihr iPhone magnetisch und kabellos mit bis zu 25 Watt aufzuladen. Der bekannte und seit mehr als 40 Jahren am Markt tätigte Hersteller Belkin hat nun mit der neuen UltraCharge-Serie gleich drei Ladestationen vorgestellt, die den neuen Standard vollumfänglich unterstützen. Die UltraCharge-Kollektion ist laut Aussage des Unternehmens die erste weltweit, die mit Qi2 25W zertifiziert worden ist. Wir stellen die drei Neuerscheinungen vor.

Belkin UltraCharge Pro magnetische 3-in-1 Ladestation

Laut Belkin ist die UltraCharge Pro „das schnellste und fortschrittlichste Produkt“ der neuen Serie. Die Ladestation, die gleichzeitig ein iPhone, die Apple Watch und AirPods aufladen kann, lässt sich perfekt auf einem Nachttisch, Schreibtisch oder einer Arbeitsfläche nutzen und lädt ein iPhone in nur 25 Minuten von 0 auf 50 Prozent, sowie die Apple Watch in 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent auf.

Die 3-in-1 Ladestation bietet darüber hinaus einen beschwerten Standfuß mit Magnetfunktion zum Andocken mit einer Hand und eine magnetische Fläche, die bis zu 70 Grad verstellbar ist und sich im Hoch- und Querformat verwenden lässt. Zum Einsatz kommen hochwertige Materialien wie ein Finish aus Chrom und ein Standfuß mit Soft-Touch-Oberfläche aus Silikon. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein 45-W-USB-C-Netzteil sowie ein 1,5 Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel, so dass es sich nach dem Auspacken direkt loslegen lässt. Die Neuerscheinung ist in den zwei Farben Schwarz und Sand zum Preis von 119,99 Euro erhältlich.

Belkin Qi2 Ladestation Apple Watch und iPhone, 3 in 1 Ladegerät MagSafe kompatibel,... SCHNELLLADEN MIT DER NEUESTEN Qi2-TECHNOLOGIE: Sie brauchen Ihr iPhone oder ein anderes Qi2-kompatibles Gerät nur auf auf dem Induktionsladegerät zu...

ALLE GERÄTE ULTRASCHNELL AUFLADEN: Kabelloses Laden ist jetzt so schnell wie Laden über ein Kabel. Sie können ein iPhone in 25 Minuten von 0 auf 50...

Belkin UltraCharge faltbare magnetische 3-in-1-Ladestation

Mit der neuen Belkin UltraCharge 3-in-1 lassen sich in einem altbewährten und bereits von anderen Herstellern bekannten klappbaren Design drei Geräte gleichzeitig aufladen. Das Ladegerät eignet sich daher perfekt für Reisen, da es kompakt zusammengelegt werden kann. Mit der UltraCharge 3-in-1 Ladestation kann beispielsweise das iPhone in nur 29 Minuten von 0 auf 50 Prozent geladen werden.

Auch hier gibt es eine gleichzeitige Lademöglichkeit für ein iPhone, die Apple Watch und die AirPods von Apple, ebenso wie einen verstellbaren Blickwinkel im Hoch- und Querformat. Wie schon beim UltraCharge Pro ist auch bei diesem Modell ein 45-W-USB-C-Netzteil und ein 1,5 Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel im Lieferumfang dabei. Die faltbare Belkin UltraCharge 3-in-1 Ladestation lässt sich für 89,99 Euro in den drei Farben Schwarz, Blau und Weiß bestellen.

Belkin 3 in 1 Ladestation Apple Watch und iPhone mit Qi2, 25W, Ladegerät MagSafe... SCHNELLLADEN MIT DER NEUESTEN Qi2-TECHNOLOGIE: Sie brauchen Ihr iPhone oder ein anderes Qi2-kompatibles Gerät nur auf auf dem Induktionsladegerät zu...

ALLE GERÄTE ULTRASCHNELL AUFLADEN: Mit diesem MagSafe-kompatiblen Ladegerät können Sie ein iPhone in 29 Minuten von 0 auf 50 % aufladen** und eine...

UltraCharge faltbare magnetische 2-in-1-Ladestation

Die UltraCharge 2-in-1-Ladestation ist der kleine Bruder der oben bereits erwähnten faltbaren 3-in-1 Ladestation und eignet sich zum ultraschnellen induktiven Laden. Das Zubehör verfügt zudem über einen USB-C-Anschluss für ein drittes Gerät wie eine Smartwatch, und kommt aufgrund des faltbaren Designs vor allem Personen zugute, die viel unterwegs sind.

Die Ladestation lädt zwei Geräte gleichzeitig kabellos auf und verfügt über einen USB-C-Anschluss mit 5 Watt für ein drittes Gerät, beispielsweise Kopfhörer oder eine Smartwatch. Darüber hinaus ist das Zubehör laut Belkin sowohl mit Apple-, als auch mit Android-Geräten kompatibel und lässt sich mit anpassbarem Blickwinkel als Ladepad oder Ladeständer nutzen. Auch hier ist ein 45-Watt USB-C-Netzteil und ein 1,5-Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten. Das in den Farben Schwarz, Blau und Weiß erhältliche Ladegerät kostet 59,99 Euro.