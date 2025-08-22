Das Wochenend-Gewinnspiel mit Philips Hue

Im September dürften uns ja einige neue Produkte von Philips Hue erwarten, in der vergangenen Woche konnten wir ja über einen großen Leak berichten. Mit dabei sind eine smarte Videotürklingel, eine Girlanden-Lichterkette für den Garten oder auch die neue Hue Bridge Pro für größere Installationen. Ganz egal, ob ihr klein anfangt oder schon länger mit dabei seid, heute haben wir etwas spannendes für euch.

Die Philips Hue Devote ist erst im Juli auf den Markt gekommen. Es ist die bisher einfachste Deckenleuchte von Philips Hue, aber das bedeutet ja zunächst einmal nichts Schlechtes. Sie wird derzeit exklusiv bei Amazon in zwei verschiedenen Größen mit einem Durchmesser von 30 oder 43 Zentimetern verkauft.

In unserem Wochenend-Gewinnspiel könnt ihr die größere der beiden Hue Devote gewinnen. Die mit einem weißen Rahmen ausgestattete Deckenleuchte bietet euch das volle White and Color Ambiance Farbspektrum mit einer maximalen Helligkeit von 2.900 Lumen.

Die Steuerung erfolgt dabei über die Hue-App. Falls ihr neu dabei seid, ist eine direkte Verbindung per Bluetooth zur Deckenleuchte möglich. Für den vollen Funktionsumfang müsst ihr die Philips Hue Devote mit der Hue Bridge koppeln. Dann könnt ihr das Licht auch aus der Ferne steuern oder die Lampen mit externen Diensten wie Apple Home, Amazon Alexa oder Google Home verbinden. Die Hue Bridge verbindet die gekoppelten Leuchten auch mit Matter.

Die Philips Hue Devote mit einem Durchmesser von 43 Zentimetern kostet 119,99 Euro und gehört mit ein bisschen Glück schon bald euch.

Philips Hue Devote Smart LED-Panel-Licht, weißes und farbiges Ambiente, rund 43 cm,... WAS IST ERFORDERLICH? - Nichts! Dieses Produkt funktioniert direkt nach dem Auspacken. Installieren Sie einfach Ihre neue Hue Devote und verbinden Sie...

STYLE MIT FARBE - Wählen Sie aus 16 Millionen Farben, um ein Ambiente zu schaffen, das zu jeder Stimmung passt. Spielen Sie mit Farben, um das...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach die folgende Frage beantworten und die richtige Antwort bis Sonntag um 23:59 Uhr in den Betreff einer E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden:

Wie heißt unser Blog rund um smarte Beleuchtung von Philips Hue?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag eine Gewinnerin oder einen Gewinner ziehen und in unserem News-Ticker bekannt geben.