„F1 Der Film“: Apple macht Blockbuster zum Kaufen und Leihen verfügbar

Apples Blockbuster „F1: The Movie“, hierzulande „F1 Der Film“, hat seit dem Kinostart am 26. Juni alle Erwartungen übertroffen und steuert weltweit auf beeindruckende 600 Millionen US-Dollar Einnahmen zu.

Nach einer verlängerten Laufzeit auf der großen Leinwand ist der Film jetzt auch digital erhältlich – zum Kaufen oder Leihen, zum Beispiel bei Amazon Prime Video, Apple TV und anderen Anbietern. Sobald der Film komplett aus den Kinos verschwunden ist, wird auch der Preis fallen. Aktuell muss man für den Kauf in 4K 19,99 Euro berappen, die Leihgebühr beträgt immer noch 14,99 Euro.

Die digitale Version kommt im Cinemascope-Format (2,39:1). IMAX-Fans hatten zwar auf das größere 1,90:1-Seitenverhältnis gehofft, müssen sich aber (vorerst) mit der Standardfassung begnügen. Immerhin gibt es rund 45 Minuten Bonusmaterial als Extra obendrauf.

Künftig auch bei Apple TV+ ansehen

Da Apple den Film selbst finanziert und produziert hat, wird „F1 Der Film“ natürlich auch auf Apple TV+ landen und dort für Abonnent und Abonnentinnen ohne Zusatzkosten verfügbar sein. Ein offizieller Streaming-Termin steht allerdings noch aus.

Wenn man sich Apples bisherige Veröffentlichungsstrategie anschaut, dürfte das sogenannte PVOD-Fenster ein bis zwei Monate exklusiv bleiben. Das würde bedeuten: Streamingstart auf Apple TV+ vermutlich im Oktober oder November-– was übrigens schon seit einer Weile vermutet wurde.

Warum lässt Apple sich damit Zeit? Ganz einfach: Der Konzern will aus den Premium-Käufen und -Leihgebühren möglichst viel herausholen, bevor der Film kostenlos im Abo landet.