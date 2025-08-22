Bestpreis: FRITZ! verkauft kleinen und großen Repeater zum Sparpreis

Bei mir im Haus setze ich für stabiles Internet und WLAN auf die FRITZ!Box und auf die FRITZ!Repeater – und ich bin vollends zufrieden. Ich habe sowohl den Repeater 3000 als auch Repeater 6000 im Einsatz, um das WLAN in den Garten und auch in die letzte Ecke zu bringen. Mit Erfolg. Wenn auch du dein Wi-Fi optimieren und verbessern willst, gibt es die FRITZ!Repeater jetzt zum Sparpreis.

FRITZ!Repeater 3000 AX für 126 Euro statt 189 Euro (Amazon-Link) – günstiger gab es das Modell noch nie!

FRITZ!Repeater 6000 für 177 Euro statt 259 Euro (Amazon-Link) – auch dieses Modell gab es noch nicht günstiger!

Das können die FRITZ!Repeater

Wenn du eine große Wohnung oder ein Haus mit stabilem WLAN versorgen willst, solltest du dir den FRITZ!Repeater 6000 mal genauer anschauen. Der Repeater ist das aktuell leistungsstärkste Modell der Serie und unterstützt den schnellen Wi-Fi-6-Standard. Außerdem gibt es einen 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, mit dem du Geräte bei Bedarf direkt per Kabel verbinden kannst – praktisch für Smart-TVs, Konsolen oder NAS-Systeme.

Einrichten in unter 2 Minuten

Die Einrichtung ist super simpel: Erst die WPS-Taste an der FRITZ!Box, dann die Connect-Taste am Repeater drücken – fertig. Kein Gefummel, kein technisches Know-how nötig.

Die Kombination aus FRITZ!Box und dem Repeater läuft bei mir absolut zuverlässig. Besonders der große Repeater zeigt seine Stärken, wenn es um Reichweite und Stabilität geht. Aktuell bekommt ihr den FRITZ!Repeater 6000 für 177 statt 259 Euro. Ein ziemlich guter Deal, wenn ihr viel Fläche abdecken wollt.

Angebot FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400... Innovatives und schnelles WiFi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an gleichzeitig verwendeten WLAN-Endgeräten

Intelligente und automatische Bandauswahl im laufenden Betrieb: Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN mit bis zu 6.000 MBit/s (WLAN AX)

Günstigere Alternative: FRITZ!Repeater 3000 AX

Falls ihr nicht ganz so viel Reichweite braucht, könnte der FRITZ!Repeater 3000 AX eine gute Alternative sein. Er ist etwas kompakter und kostet aktuell nur 126 Euro statt 189 Euro. Auch hier ist Wi-Fi 6 an Bord, allerdings ist die WLAN-Geschwindigkeit geringer und die LAN-Anschlüsse etwas langsamer.