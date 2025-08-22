So sehen die neuen „TechWoven“ iPhone-Cases von Apple aus

Apple arbeitet offenbar an einem neuen Zubehör für das kommende iPhone 17: Die sogenannten „TechWoven“-Hüllen sollen eine überarbeitete Stoff-Alternative zu den umstrittenen FineWoven-Cases werden. Nachdem schon einige Bilder durchgesickert sind, folgen jetzt erste Detailaufnahmen.

Der bekannte Leaker Majin Bu hat heute Fotos veröffentlicht, auf denen angeblich gleich mehrere Farben der neuen Hüllen zu sehen sind. Mit dabei: Schwarz, Blau, Grün, Violett und Orange – jeweils in einem schlichten, stoffähnlichen Design.

Was ist neu an den TechWoven-Hüllen?

Die neuen Hüllen sollen laut Berichten die bisherigen FineWoven-Cases ablösen, die Apple schon mit dem iPhone 16 aus dem Sortiment geworfen hat. Der Grund: Viele Nutzer und Nutzerinnen waren unzufrieden – vor allem wegen Fleckenbildung und mangelnder Haltbarkeit.

Bei den TechWoven-Hüllen will Apple angeblich nachgebessert haben. Der verwendete Stoff wurde laut Bu komplett neu entwickelt und soll deutlich robuster sein.

Das steckt drin: Features der neuen Hüllen

Laut dem Leak bieten die TechWoven-Cases einige spannende Details:

Metallknöpfe mit verbessertem haptischen Feedback

Eine spezielle Taste für die Kamerasteuerung

MagSafe-Unterstützung für kabelloses Zubehör

Zwei kleine Öffnungen an der Unterseite zum Befestigen von Tragegurten oder anderem Zubehör

Die vorgestellten Modelle sollen zwar speziell für die iPhone 17 Pro-Modelle designt sein, erkennbar an der größeren, wohl horizontal ausgerichteten Kameraaussparung. Aber laut Majin Bu wird es die TechWoven-Hüllen auch für alle anderen iPhone 17-Modelle geben.