Ein Leben ohne Airfryer? Undenkbar. Bei mir Zuhause ist das Teil fast täglich im Einsatz. Alles was in den Airfryer passt, wird in der Heißluftfritteuse statt im Backofen zubereitet. Der Airfryer ist schneller heiß, benötigt weniger Zeit und verbraucht weniger Strom. Auch im Bochumer-Büro steht für den schnellen Snack eine Heißluftfritteuse, aktuell ist das die Ninja Double Stack XL, die wir schon ausführlich getestet haben.

Jetzt für nur 174,99 Euro statt 269,99 Euro

Bevor ich noch einmal die Details zusammenfasse, werfen wir zusammen einen Blick auf das Angebot. Derzeit kostet die Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse nur 174,99 Euro, ehemals wurde ein Preis von 269,99 Euro aufgerufen. Heute wird der Airfryer sogar etwas günstiger verkauft als es am Prime Day der Fall war. Günstiger als jetzt gab es die Ninja Heißluftfritteuse bisher nicht.

Das sind die Funktionen

Der Ninja Double Stack XL ist ein ungewöhnlicher Airfryer, da seine beiden Körbe übereinander statt nebeneinander angeordnet sind. Das spart Platz: Gerade einmal 28 Zentimeter breit (nur 22 Zentimeter ohne das seitlich herausstehende Bedienelement). Ideal für kleinere Küchen mit wenig Stellfläche. Und trotz der kompakten Maße fasst das Gerät zweimal 4,75 Liter – also ordentlich Volumen für Pommes, Nuggets, Gemüse & Co.

Praktischer Lieferumfang und clevere Details

Mit dabei sind zwei separate Grillroste, die in die Körbe eingesetzt werden können, um so auch mehrere Speisen in einem Korb gleichzeitig zubereiten zu können. Zum Beispiel unten Pommes, oben Nuggets. Dazu gibt es eine Silikonzange und ein Quick Start Guide, der fast schon als Mini-Kochbuch durchgeht. Gerade für Einsteiger super hilfreich.

Der Airfryer bietet sechs Automatikprogramme:

Air Fry (knusprig frittieren mit wenig Öl)

Max Crisp (für Tiefkühlkost)

Bake, Roast, Reheat und Dörren

Die Programme lassen sich per Drehrad anwählen, allerdings ist die Bedienung nicht ganz perfekt gelöst: Wer nicht aufpasst, verstellt versehentlich den Modus, obwohl eigentlich Zeit oder Temperatur geändert werden sollte. Eine kleine Taste zur Umschaltung wäre hier sinnvoller gewesen.

Praktisch: Einstellungen lassen sich synchronisieren oder auf den zweiten Korb übertragen, ideal bei unterschiedlichen Speisen oder größeren Portionen.

Starke Ergebnisse und einfache Reinigung

Und wie schlägt sich der Airfryer im Alltag? Kurz gesagt: Sehr gut. Pommes werden außen knusprig, innen fluffig, Fleisch gelingt wie erwartet. In der Redaktion ersetzt der Ninja sogar den fehlenden Backofen – ein Pizza-Baguette ist ruckzuck fertig. Und das ohne Vorheizen.

Auch die Reinigung ist unkompliziert: Alle Teile sind spülmaschinenfest. Einziger Kritikpunkt: Die lauten Piepstöne nerven ein bisschen. Aber damit kann man leben.