Apple TV+ wird in den USA teurer: Bald auch bei uns?

Apple dreht erneut an der Preisschraube: Wie 9to5Mac berichtet, kostet ein Monatsabo von Apple TV+ in den USA ab sofort 12,99 US-Dollar statt 9,99 US-Dollar. Das entspricht einer satten Steigerung von 30 Prozent.

Vom Schnäppchen zum Premiumpreis

Als Apple TV+ im Jahr 2019 an den Start ging, lag der Preis noch bei 4,99 US-Dollar im Monat. Seitdem wurde der Dienst dreimal teurer:

2022 : 6,99 US-Dollar

: 6,99 US-Dollar 2023 : 9,99 US-Dollar

: 9,99 US-Dollar 2025: 12,99 US-Dollar

Wird Apple TV+ in Deutschland teurer?

Auch in anderen Ländern zieht Apple die Preise an, wobei die genauen Beträge je nach Region variieren. Hierzulande hat Apple noch nicht an der Preisschraube gedreht, das Abo kostet uns derzeit 9,99 Euro pro Monat.

Jahresabo bleibt günstiger

Wer etwas sparen will, kann weiterhin auf das Jahresabo für 99 US-Dollar zurückgreifen – hier hat Apple den Preis noch nicht angepasst. Auch die Apple One-Bundles, in denen Apple TV+ zusammen mit anderen Diensten wie iCloud oder Apple Music enthalten ist, bleiben derzeit preislich stabil.

Für neue Abonnenten gilt der neue Preis ab sofort. Wer Apple TV+ bereits abonniert hat, zahlt den höheren Betrag 30 Tage nach dem nächsten Verlängerungsdatum. Immerhin: Testangebote gibt es weiterhin, etwa beim Kauf neuer Apple-Geräte.

Apples Begründung für die Preiserhöhung

Apple erklärt die Preissteigerung damit, dass man das Angebot an exklusiven Inhalten stetig ausgebaut habe – und verweist auf den Mehrwert der Apple One-Pakete. In den letzten Jahren haben übrigens auch Konkurrenten wie Netflix oder Disney+ ihre Preise mehrfach erhöht.