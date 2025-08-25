Apple verklagt Ex-Mitarbeiter wegen Geheimnisverrats an Oppo

Apple hat in Kalifornien Klage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter eingereicht, dem vorgeworfen wird, geheime Infos zur Apple Watch an den chinesischen Konkurrenten Oppo weitergegeben zu haben.

Im Fokus steht Chen Shi, der von Januar 2020 bis Juni 2025 als hochbezahlter Sensor-Systemarchitekt bei Apple gearbeitet hat. In dieser Rolle hatte er tiefen Einblick in streng vertrauliche Informationen rund um das Design, interne Spezifikationen und die Produkt-Roadmap der Apple Watch.

Ehemaliger Apple-Mitarbeiter soll vertraute Dokumente gestohlen haben

Laut Apple hat Shi beim Verlassen des Unternehmens nicht die ganze Wahrheit gesagt. Offiziell erklärte er, dass er nach China zurückkehre, um sich um seine Eltern zu kümmern – verschwieg dabei aber, dass er bereits einen neuen Job bei Oppo in Aussicht hatte. Stattdessen soll er in seinen letzten Wochen bei Apple gezielt sensible Dokumente gesammelt und an zahlreichen Einzelgesprächen mit dem Apple-Watch-Entwicklungsteam teilgenommen haben, um noch mehr Interna abzugreifen.

Drei Tage vor seinem Abschied hat Shi laut Apple 63 vertrauliche Dateien aus einem geschützten Unternehmensordner heruntergeladen und auf einen USB-Stick kopiert. Anschließend suchte er online nach Tipps, wie man ein MacBook komplett löscht – und ob es möglich ist, das Öffnen von Dateien auf gemeinsamen Laufwerken zu verbergen. Besonders brisant: In einer Nachricht an seine neuen Oppo-Kollegen kündigte er an, „so viele Informationen wie möglich“ mitzubringen, vor allem zur Herzfrequenzmessung.

Apple fordert nun vor Gericht:

eine einstweilige Verfügung gegen Shi und Oppo,

die Rückgabe und Nichtnutzung aller gestohlenen Daten,

sowie Schadenersatz, Strafzahlungen und die Übernahme der Anwaltskosten.

Ein Sprecher von Oppo hat gegenüber MacRumors die folgende Stellungnahme abgegeben: