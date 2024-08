Apple teilt zwei Werbespots rund um Final Cut Pro

Wir sind zwar nicht die großen Video-Künstler, nutzen für unsere Clips aber auch Final Cut Pro. Das haben wir irgendwann mal für den Mac gekauft, damals noch mit reduzierten iTunes-Karten. Mit 349,99 Euro ist Final Cut Pro nicht unbedingt günstig, aber verzichtet immerhin auf ein Abo und bietet umfangreiche Funktionen.

Genau die zeigt Apple jetzt in zwei Werbespots, die auf YouTube veröffentlicht wurden. Im ersten Video könnt ihr Final Cut Pro auf dem Mac sehen.

Im zweiten Video seht ihr Final Cut Pro auf dem iPad. Hier ist das Bezahlmodell etwas anders, die App kostet 4,99 Euro pro Monat oder 49 Euro im Jahr. Dafür ist die iPad-Version aber auch mit der Final Cut Camera App kompatibel, die Apple erst in diesem Jahr gestartet hat. Damit könnt ihr mehrere Kameras von iPhones und iPads gleichzeitig nutzen, was ich schon ziemlich cool finde. Bisher habe ich das Feature aber noch gar nicht groß ausprobiert, da ich die Bearbeitung am Mac bevorzuge.

Vielleicht schaffe ich es in der nächsten Zeit, die Final Cut Camera mit Final Cut Pro für das iPad mal auszuprobieren. Wir wollen ja wieder ein paar mehr Videos für YouTube produzieren, schaut doch gerne auf unserem Kanal vorbei. Dort findet ihr beispielsweise ein Video des neuen Beats Pill Lautsprechers von Apple und in den kommenden Wochen rund um die IFA sicherlich auch einige weitere Technik-Highlights.