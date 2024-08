iPhone-16-Serie: Diverse Verbesserungen an den Kameras

AppleInsider hat neue Details zu den Kameras der neuen iPhone-16-Serie enthüllt. Von vertrauenswürdigen Quellen will der Blog erfahren haben, dass die Gerüchte um einen möglichen Capture Button und eine höher aufgelöste Ultra-Wide-Kamera wahr sind. Die Quellen haben AppleInsider aber noch weitere Neuerungen an den iPhone-16-Kameras verraten.

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur offiziellen Vorstellung der neuen iPhone-Generation, dennoch (oder gerade deswegen) sind die Gerüchte um die Features und Funktionen des Geräts weiter in vollem Gange. AppleInsider beschäftigt sich in seinem aktuellen Beitrag mit den Kameras der neuen Serie.

Die Kameras von iPhone 16 und iPhone 16 Plus

Das neue iPhone 16 und das iPhone 16 Plus sollen laut AppleInsider über zwei Kameras auf der Rückseite verfügen. Dabei gibt es eine Weitwinkelkamera, die einen 1- und 2-fachen Zoom bietet und eine zweite Ultraweitwinkelkamera für den 0,5-fachen Zoom.

Die primäre Kamera bleibt dabei unverändert. Die Ultraweitwinkelkamera soll jedoch mit einer schnelleren Blende von f/2.2 ausgestattet sein, statt vormals f/2.4. Dadurch sollen Aufnahmen bei wenig Licht verbessert werden.

Beide Kameras werden, wie schon mehrfach geleaked, vertikal statt diagonal angeordnet sein. Zudem sollen auch die beiden Nicht-Pro-Modelle des iPhone-16-Lineups künftig Makro-Fotographie unterstützen.

iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max

Die Kameras der Pro-Ausführungen bekommen das größere Update. Zwar bleibt es bei den bekannten drei Kamera-Typen und auch der primäre Sensor bleibt unverändert. Allerdings bekommt nun auch das Pro-Modell das 5X-Teleobjektiv, das beim iPhone 15 Pro noch dem Pro Max vorbehalten war.

Die Ultraweitwinkel-Linse wird auf 48 MP vergrößert und soll die gleiche Pixel-Binning-Funktion wie die Hauptkamera haben. Es hat 0,7 Mikrometer Pixel, wenn es mit voller Auflösung fotografiert, oder 1,4 Mikrometer, wenn es als Quad-Pixel verwendet wird. Auch Aufnahmen im ProRaw-Format sollen mit großer Wahrscheinlichkeit möglich sein.

Noch mehr Neuerungen

Zudem sollen alle neuen iPhone-16-Modelle das neue Bildformat JPEG-XL unterstützen. Darüber hinaus sollen die beiden Pro-Modelle in der Lage sein, 3K-Videoaufnahmen mit 120 Frames pro Sekunden mit Dolby Vision anzufertigen.

Der viel beschriebene Capture Button soll es wohl tatsächlich in alle vier Geräte schaffen und an der unteren rechten Ecke platziert sein. Wird das iPhone im Landscape-Modus gehalten, ist der Button oben, wo der Zeigefinger platziert ist, was ein einfaches Auslösen ermöglichen sollte. Dabei funktioniert der Button wie ein Trackpad, was auf unterschiedliche Fingerbewegungen reagiert.

Am 10. September wissen wir mehr

Am 10. September werden die neuen iPhones voraussichtlich der Öffentlichkeit präsentiert. Wir bleiben gespannt und berichten natürlich wie immer, sobald es News gibt.