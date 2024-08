Übersicht: Open Source-App für macOS bringt Widgets auf den Schreibtisch

Wer einen Mac sein Eigen nennt, nutzt entweder die eigens von Apple zur Verfügung gestellten Hintergrundbilder für den Schreibtisch, oder wählt ein individuelles aus. Eines haben die Wallpaper allerdings gemeinsam: Sie zeigen außer dem Motiv keine weiteren hilfreichen Informationen wie eine Uhr, CPU-Status oder andere nützliche Statistiken an.

An dieser Stelle kommt dann das kleine Helferlein für macOS, Übersicht, ins Spiel. Die Open Source-Anwendung des Entwicklers Felix Hageloh steht auf der App-Website für macOS ab Version 12.0 oder neuer als kostenloser Download zur Verfügung. Alternativ kann bei GitHub auch der Code der App eingesehen werden.

Mit Übersicht lassen sich Systembefehle ausführen und deren Ausgabe auf dem Desktop in kleinen Containern, sogenannten Widgets, anzeigen. Die zur Verfügung stehenden Widgets sind mit HTML5 geschrieben, was bedeutet, dass sie einfach anzupassen sind, Daten in Tabellen, Diagrammen, Graphen und mehr anzeigen sowie auf unterschiedliche Bildschirmgrößen reagieren können.

Entweder vorgefertigte Widgets nutzen oder selbst aktiv werden

Nach dem Download für macOS und der entsprechenden Installation kann man auf der entsprechenden Widget-Website für Übersicht bereits einige vorgefertigte Widgets finden, um den eigenen Schreibtisch personalisieren und anpassen zu können. Es finden sich dort unter anderem ToDo-Fenster, Uhren und Datumsanzeigen unterschiedlichster Art, CPU- und andere Systemstatus-Infos, Kalender, ein Twitch-Widget, eine Suchleiste und vieles mehr.

Wer selbst ein wenig vom Coding versteht, kann auch selbst tätig werden und entweder komplett eigene Widgets erschaffen, oder auch bereits vorhandene Widgets an die eigenen Wünsche anpassen. Die Anwendung unterstützt mehrere Programmiersprachen und ermöglicht es so, selbst kreativ zu werden, sofern man über ein paar Coding-Kenntnisse verfügt. Bei GitHub liefert der Entwickler Felix Hageloh auch einige Anleitungen und Hilfestellungen beim Erstellen von eigenen Widgets.