Jackery SolarSaga 40 Mini: Aktualisiertes Solarpanel mit USB-C-Port ausprobiert

Wer in diesen Tagen zum Campingurlaub oder für einen Festivalbesuch aufbricht, möchte auch unterwegs das iPhone aufladen können. Natürlich kann man vor einem Wochenendurlaub eine große Powerbank oder eine Powerstation mit ins Gepäck packen und hoffen, dass die Kapazität ausreicht. Wer jedoch minimalistisch reisen möchte, kann zur Jackery SolarSaga 40 Mini greifen, einem Solarpanel des bekannten Herstellers, das seit kurzem in einer aktualisierten neuen Version neben einem USB-A- auch einen USB-C-Port aufweist.

Mit dem Explorer 300 Plus hat Jackery bereits einen Solargenerator für den Rucksack im Portfolio – auch wir haben die Powerstation für Kleingeräte samt Solarpanel bereits getestet. Seit kurzem bietet Jackery das zugehörige Panel SolarSaga 40W Mini auch separat an – inklusive USB-A- und USB-C-Ports, die Freddy beim Test des Sets noch als fehlend bemängelt hatte.

Der handliche Sonnenanbeter versorgt als Ergänzung etwa die kleinste Powerstation aus dem Hause Jackery, die Explorer 100 Plus, mit Strom. Zusätzlich ermöglicht das mitgelieferte multifunktionale Ladekabel das direkte Laden von Smartphone & Co. So ist beim Radfahren, Angeln, Camping oder Wandern der Sonnenstrom stets mit dabei.

Solarpanel: Zusammengeklappt nur etwa A4-Größe

Mit lediglich 1,2 kg Gewicht misst das PV-Panel im gefalteten Zustand nur 25 x 30 cm und ist damit nicht sogar leichter als beispielsweise ein MacBook. Mit seinem Dreifach-Klapp-Design verschwindet das Panel in wenigen Sekunden im Rucksack. Alternativ lässt es sich dank eingearbeiteter Ösen und zwei mitgelieferter Karabiner auch einfach beim Wandern an den Rucksack hängen und wandelt auf einer Fläche von 97 x 30 cm Sonnenstrahlen in Strom um.

Die im 40 Watt-Solarpanel verbauten monokristallinen Solarzellen weisen einen hohen Wirkungsgrad von 23 Prozent auf. Das Panel versorgt darüber hinaus über ein multifunktionales Ladekabel mit DC8020-Ausgang, USB-A- und USB-Type-C-Port bis zu drei mobile Geräte gleichzeitig mit Energie. Das Jackery SolarSaga 40W Mini trotzt zudem allen Wetterbedingungen und ist nicht nur nach IP68 vor Wasser geschützt: Es hat als TÜV Süd-zertifiziertes PV-Produkt (IEC TS 63163) acht verifizierte IEC-Tests durchlaufen, die dem Panel sowohl eine hohe Qualität als auch eine extreme Temperaturbeständigkeit quittieren.

Ich hatte nun die Gelegenheit, das Jackery SolarSaga 40 Mini einmal ausprobieren zu können und kann daher ein paar erste Eindrücke liefern. Da sich das sommerliche Wetter durchaus für diese Zwecke anbietet, habe ich das SolarSaga 40 Mini im heimischen Garten bei Sommerwetter ausprobiert und es zum einen mit meinem iPhone 15 Pro am USB-C-Port, als auch mit dem mitgelieferten DC7909- auf USB-C-Adapter an einer Jackery Explorer 100 Plus-Powerstation mit 31.000 mAh testen können.

Schade: Aufstellmöglichkeit für SolarSaga 40 Mini fehlt

Die Materialqualität des SolarSaga 40 Mini-Panels ist, wie man es von Jackery aus der Vergangenheit bereits kennt, wirklich gut und absolut hochwertig. Einige Druckknöpfe und eine magnetische Lasche sorgen dafür, dass sich das zusammengeklappte Panel nicht von selbst entfaltet. Zudem gibt es auch Karabiner, um das Solarpanel beispielsweise an einem Auto oder Rucksack befestigen zu können. Worauf man leider verzichten muss, ist eine rückseitige Aufstellmöglichkeit, die ich von anderen Solarpaneln durchaus kenne. Es ist also an einem selbst, das Panel für die beste Sonneneinstrahlung aufzustellen und auszurichten.

Zusammen mit einem 100W-USB-C-Ladekabel konnte ich bei voller Sonneneinstrahlung ohne Wolken an einem warmen Sommertag und rund 28 Grad am frühen Nachmittag mein iPhone 15 Pro problemlos über den USB-C-Port, der am Solarpanel verbaut ist, aufladen. Ein Multimeter gab an, dass das Solarpanel eine Leistung von rund 10 Watt abgab. Damit ist es möglich, ein Smartphone in rund 2-3 Stunden voll aufzuladen, vorausgesetzt, die Sonnenenergie ist kontinuierlich gegeben.

Explorer 100 Plus: LED-Display mit allen wichtigen Werten

Als weitere Möglichkeit, gesammelte Sonnenenergie auch zwischenspeichern zu können, habe ich die kleinste Powerstation von Jackery, die Explorer 100 Plus, mit dem Solarpanel verbunden. Hier konnte ich bei voller Sonneneinstrahlung am frühen Nachmittag innerhalb einer Stunde rund 13 Prozent aufladen. Das Ablesen erfolgt bequem über ein kleines LED-Display, auf dem der aktuelle Ladezustand sowie die Input- und Output-Werte angegeben werden.

Befindet man sich so beispielsweise auf einem Festival oder im Campingurlaub und stellt das Solarpanel samt Powerstation bei guter Sonneneinstrahlung nach draußen, sollte man über den Tag den Akku der Powerstation komplett füllen können, um so iPhones, iPads und auch ein MacBook mit maximal 100 Watt Leistung wieder aufladen zu können. Der ebenfalls vorhandene USB-A-Anschluss liefert eine Leistung von maximal 18 Watt.

Wer also demnächst plant, autark Strom für Kleingeräte generieren zu wollen, sollte sich die Kombination aus dem Jackery SolarSaga 40 Mini (Amazon-Link) und dem Explorer 100 Plus (Amazon-Link) durchaus einmal genauer ansehen. Das Solarpanel ist bei Amazon für 139,99 Euro zu haben, die kleine Powerstation mit 31.000 mAh kostet 149,99 Euro.

