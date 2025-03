Meta AI: KI-Assistent startet in dieser Woche in 41 europäischen Ländern

Ab dieser Woche wird der Konzern von Mark Zuckerberg, Meta, den eigenen KI-Assistenten Meta AI erstmals auch in der Europäischen Union einführen. Wie Meta in einer Pressemitteilung berichtet, wird Meta AI in 41 europäischen Ländern, einschließlich der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, zur Verfügung stehen.

In der Mitteilung heißt es von Meta auch, dass die Bereitstellung der eigenen KI-Technologie, die bereits weltweit von über 700 Millionen Menschen genutzt werde, länger gedauert habe, da sich das Unternehmen durch das komplexe regulatorische Umfeld der Europäischen Union navigieren musste. Eigentlich sollte der KI-Assistent von Meta bereits im letzten Jahr in Europa eingeführt werden, allerdings stoppte die irische Datenschutzkommission die Pläne und forderte Meta stattdessen auf, das Training der LLMs auf Inhalte erwachsener Nutzer und Nutzerinnen bei Facebook und Instagram, zu verschieben. Meta gab daraufhin bekannt, dass man das Release der neuen multimodalen Llama-Modelle auf unbestimmte Zeit verschieben werde.

Mit der nun angekündigten Veröffentlichung von Meta AI in Europa hält die Künstliche Intelligenz des Tech-Unternehmens Einzug in die eigenen Messaging-Apps auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Alle Apps werden bald mit einem blauen Kreis-Symbol ausgestattet werden, das auf die KI-Funktion von Meta hinweist. Wie Meta berichtet, wird Meta AI zunächst in sechs europäischen Sprachen verfügbar gemacht werden und vorerst begrenzte Features für Textabfragen aufweisen. Man will jedoch das Angebot auch in Europa sukzessive ausbauen, um eine ähnliche Funktionalität wie in den USA anbieten zu können.

Start von Meta AI erfolgt zunächst im WhatsApp Messenger

Zunächst soll Meta AI in der WhatsApp-Anwendung Einzug halten. Nach dem dortigen Start wird diese Funktion bald auch auf Messenger und Instagram Direct Messaging ausgeweitet. In WhatsApp tippt man einfach „@MetaAI“, gefolgt von einer Frage oder Aufforderung in die gewählte Chat-Gruppe, und wartet auf die Antwort. „Ganz gleich, ob man einen Gruppenausflug plant, Ideen für ein Abendessen sammelt, eine laufende Debatte schlichten oder einfach nur etwas Spaß in den Chat bringen will, Meta AI ist dein Assistent auf Abruf“, berichtet Meta dazu.

Darüber hinaus lässt sich der Meta-Chatbot auch verwenden, um relevante Beiträge und Reels anzeigen zu lassen. Auch dies geschieht über entsprechende Anfragen wie „Zeige mir Inhalte über Vancouver Island“. Zudem lassen sich mit Meta AI Informationen aus dem gesamten Internet abrufen. Laut Meta sei Meta AI „nach wie vor der führende Assistent für Menschen auf der ganzen Welt, der durch personalisierte Interaktionen soziale Erfahrungen für jedermann ermöglicht“. Die Konkurrenz von ChatGPT, Google Gemini und Apple Intelligence wird dem sicherlich nicht unbedingt zustimmen.