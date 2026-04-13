Ein Netzteil für alles: 100 Watt, Display, Klappstecker, USB-C-Kabel

Einerseits finde ich es gut, dass viele Hersteller keine Ladegeräte mehr in den Karton legen, andererseits müssen neue Kunden und Kundinnen dann definitiv Geld für ein neues Netzteil einrechnen. Wer ohnehin schon zahlreiche Ladegeräte besitzt, ist bestens versorgt. Wenn ein neues her muss, könnt ihr derzeit einen Blick auf das 100 Watt starke Netzteil von Anker werfen, das meiner Meinung nach alles mitbringt.

Egal, ob für Zuhause oder unterwegs: Mit 100 Watt, zwei USB-C- und einem klassischen USB-A-Port ist man bestens gerüstet. Mit 100 Watt lässt sich problemlos ein MacBook aufladen, wobei einige Modelle theoretisch mit mehr Power geladen werden können. Das ist im Alltag oftmals nicht notwendig, sodass die Leistung absolut ausreichend ist. Für Kleingeräte wie iPhone, iPad, AirPods oder Apple Watch ist sowieso genügend Leistung vorhanden, sodass auch mehrere Geräte gleichzeitig schnell laden können.

Doch das Anker-Netzteil bietet noch ein paar coole Extras: Da wäre zum Beispiel das Display, das nicht nur die aktuelle Leistung in Watt anzeigt, sondern auch die Temperatur und weitere Anschlussdaten liefert. Nach einer Minute schaltet sich das Display automatisch aus, um nachts nicht zu stören.

Auch der Klappstecker ist ein schönes Add-on, denn so spart man unterwegs etwas Platz und Kabel verheddern sich nicht am Stecker. Darüber hinaus legt Anker ein hochwertiges USB-C-Kabel bei.

Ein Netzteil für alle Geräte

Wer auf der Suche nach einem hochwertigen, modernen und mit Extras ausgestatteten Netzteil ist, kann sich das Modell von Anker ansehen. Wir sind ohnehin Fans der Marke und nutzen zahlreiche Produkte auch privat – und empfehlen diese auch im Freundeskreis gerne weiter. Das aktuelle Angebot macht einen Kauf auf jeden Fall leichter, da sich gutes Geld sparen lässt.