Die Pollen fliegen: Per App schnell die aktuelle Belastung prüfen

Abgesehen davon, dass in unserem Haushalt gerade Viren und Bakterien herumgehen, kommt bei mir noch die Pollenbelastung hinzu. Meine Nase läuft wie ein Wasserfall und meine Augen sind rot vom ständigen Juckreiz. Zum Glück haben wir eine dezentrale Lüftung im Haus – so bleiben die Pollen draußen und Stoßlüften ist nicht notwendig.

Habt ihr ähnliche Probleme? Dann prüft die Pollenflug- und Allergierisiken in eurer Umgebung. Nicht immer steckt eine Erkältung dahinter, auch wenn die Symptome sich ähneln.

DWD WarnWetter mit neuer Pollenflugvorhersage

Vor wenigen Wochen hat der Deutsche Wetterdienst eine Pollenflugvorhersage in seine WarnWetter-App (App Store-Link) integriert. Öffnet man die Karte, sieht man in fast ganz Deutschland rot bis lila eingefärbte Bereiche – ein klares Zeichen für hohe Belastung. Die Hasel blüht bereits, aber vor allem die Erle sorgt aktuell für starke Beschwerden. Die Karte in der WarnWetter-App bietet einen schnellen Überblick über die aktuelle Pollenbelastung, ergänzt durch einen kurzen Bericht in Textform.

Ich nutze Pollen+ für den schnellen Überblick

Während sich WarnWetter auf eine Kartendarstellung konzentriert, zeigt die kostenlose iOS-App Pollen+ (App Store-Link) die Belastung anhand von Balkendiagrammen an. Nachdem man seinen Standort eingegeben oder den Zugriff erlaubt hat, erhält man eine Übersicht für den aktuellen Tag. Eine Liste mit allen Pollenarten zeigt anhand eines Balkens, wie hoch die Belastung ist.

Zusätzlich gibt es ein Tortendiagramm, das die Belastung über den gesamten Tag hinweg anzeigt. Eine Vorschau für die nächsten zwei Tage ist ebenfalls verfügbar.

Ich persönlich finde die zwei Übersichten in Pollen+ sehr gelungen. Weitere Funktionen nutze ich kaum, obwohl es unter anderem ein Pollentagebuch, Prognosekarten (die Karten in WarnWetter gefallen mir besser), einen Pflanzenkompass und weitere Features gibt.

Welche Apps nutzt ihr?

Seid ihr auch betroffen? Welche Apps helfen euch am besten, um die Pollenbelastung im Blick zu behalten?