1Password: Ortsabhängige Passwörter erlauben einen schnelleren Zugriff auf gespeicherte Daten

Der Passwort-Manager 1Password (App Store-Link) hat ein neues Update vorgestellt, das Passwörter anhand von Standorten anzeigen kann. Warum das praktisch sein kann, erklären wir folgend an ein paar Beispielen.

Für ein gespeichertes Passwort, einer PIN oder anderen Daten könnt ihr ab sofort ein Standort hinterlegen. Wenn das iPhone erkennt, dass ihr in der Nähe seid, kann 1Password die entsprechenden Daten schneller anzeigen.

Geldautomat : Die PIN der eigenen Girokarte kennt man eigentlich auswendig. Holt man Bargeld immer am gleichen Automaten ab, kann man den Schnellzugriff auf die PIN hinterlegen.

: Die PIN der eigenen Girokarte kennt man eigentlich auswendig. Holt man Bargeld immer am gleichen Automaten ab, kann man den Schnellzugriff auf die PIN hinterlegen. Fitnessstudio : Der Spind im Fitnessstudio wird mit einem Code geschlossen und geöffnet? Hinterlegt einfach den Standort.

: Der Spind im Fitnessstudio wird mit einem Code geschlossen und geöffnet? Hinterlegt einfach den Standort. Hotelsafe: Ihr habt einen besonders sicheren Code für den Hotelsafe? 1Password kann diesen anzeigen, sobald ihr wieder in der Nähe seid.

So funktioniert es

Sobald man sich einem zuvor gespeicherten Ort nähert, könnt ihr den Eintrag in der 1Password-App präsent auf dem Home-Bildschirm sehen. Eine Kartenaischt ist ebenfalls abrufbar. Wenn ihr eine genaue Anleitung benötigt, klickt euch in diesen Support-Artikel, der jedoch nur in englischer Sprache vorliegt.

Sicherheit steht an erster Stelle

1Password gibt an, dass die Standortdaten niemals weitergegeben oder nachverfolgt werden. Die App sucht lokal nach allen relevanten Informationen, sodass die aktuellen Standortkoordinaten das Gerät nicht verlassen. Zudem ist die Funktion rein optional und muss manuell aktiviert werden. Ihr habt also stets die Selbstkontrolle.

So teuer ist 1Password

Für den privaten Gebrauch startet 1Password Individual bei 2,65 Euro pro Monat, wohingegen der Family-Tarif für bis zu 5 Mitglieder 4,75 Euro kostet. Eine 14-tägige Testphase ist inbegriffen. Darüber hinaus bietet 1Password auch Business-Tarife für kleine und große Teams an.