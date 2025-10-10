Pluribus: Trailer für Apples neue SciFi-Serie veröffentlicht

Der Videostreaming-Dienst Apple TV+ wartet regelmäßig mit neuen Inhalten aus eigener Produktion auf. Anders als bei Netflix und Co. gibt es hier vielleicht nicht die allergrößte Auswahl, dafür ist das Angebot hochwertig und erlesen. Mit Pluribus geht am 7. November dieses Jahres eine neue SciFi-Serie bei Apple TV+ an den Start, für die nun ein erster größerer Trailer verfügbar ist.

Der unten für euch verlinkte Trailer zu Pluribus liefert erstmals Einblicke in die düstere Umgebung und Handlung der neuen Apple-Produktion. Kurz zusammengefasst: In Pluribus dreht sich alles um den Hauptcharakter Carol, die von Rhea Seehorn gespielt wird, die scheinbar die einzige Person ist, die von einer großen weltweiten Veränderung nicht betroffen ist.

Die gesamte Menschheit, abgesehen von Carol, wurde in einen rauschhaften Glückszustand versetzt. Carol versucht herauszufinden, warum sie nicht zum Teil dieser Gemeinschaft geworden ist, während ihr Umfeld versucht, sie in den Glückszustand einzugliedern. Dabei macht die Apple TV+-Produktion sowohl von dystopischen Anteilen als auch einem sehr schwarzen Humor Gebrauch, um die Geschichte von Carol zu erzählen.

Die neue Apple TV+-Serie stammt aus der Feder von Vince Gilligan, der in der Vergangenheit bereits an Serien wie „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ gearbeitet hat, und wird von Sony Pictures Television im Auftrag von Apple produziert. Auch die Hauptdarstellerin Rhea Seehorn war in diese beiden gerade genannten Serien-Projekte involviert.

Zweite Staffel ist bereits bestätigt

Wie Apple bekanntgegeben hat, soll Pluribus ab dem 7. November 2025 auf der Apple TV+-Plattform erscheinen, die letzte Episode soll am 26. Dezember dieses Jahres ausgestrahlt werden. Schon vor dem eigentlichen Start der Serie wurde Pluribus bereits um eine weitere zweite Staffel verlängert. Dass Apple dem SciFi-Genre durchaus etwas abgewinnen kann, zeigte in diesem Jahr unter anderem die mittlerweile dritte Staffel von „Foundation“, ebenso wie die neue Serie Murderbot.

Wer sich Pluribus ab dem 7. November 2025 ansehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Apple TV+ Abo, das regulär 9,99 Euro im Monat kostet. Zuvor kann der Streamingdienst sieben Tage lang kostenlos ausprobiert werden. Auch beim Kauf eines unterstützten Apple-Geräts wie einem iPhone, iPad oder Mac erhält man drei Monate Apple TV+ gratis geschenkt, wenn man das Angebot innerhalb von 90 Tagen nach Kauf einlöst.