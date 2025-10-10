Belkin Stage PowerGrip: Neuer Kameragriff inklusive Powerbank

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über Belkin hier im Blog berichtet haben. Vor wenigen Wochen hat das Unternehmen nämlich die ersten Multi-Ladestationen mit dem neuen Qi2.2-Ladestandard vorgestellt, von denen wir uns eine bereits genauer ansehen konnten. Nun meldet sich Belkin allerdings mit einer ganz anderen Produktkategorie zurück und widmet sich mit dem neuen Belkin Stage PowerGrip vor allem Kreativen und Content-Ersteller, die mehr aus ihrem iPhone herausholen wollen.

„Dieser tragbare Kameragriff verwandelt dein iPhone in eine echte Kamera, mit der du stabilere, flüssigere Bilder und Videos aufnehmen kannst. Content-Ersteller befestigen ihn einfach magnetisch und verbinden sich über Bluetooth mit einem Knopf, um den Auslöser zu steuern.“

Das berichtet Belkin über die Neuerscheinung für das iPhone. Der Stage PowerGrip verfügt im Inneren über einen 9.300 mAh-Akku, der für eine komplette Aufladung eines iPhones sorgen kann. Integrierte Magnete auf der Rückseite erlauben es den Nutzern und Nutzerinnen, den Stage PowerGrip an einem MagSafe-kompatiblen iPhone anzubringen und selbiges kabellos mit 7,5 Watt aufzuladen.

Inklusive integriertem ausziehbaren USB-C-Ladekabel

Ein besonderer Clou des Stage PowerGrips ist ein ebenfalls integriertes USB-C-Ladekabel, dass sich ausziehen und damit ein weiteres iPhone oder anderes USB-C-kompatibles Gerät aufladen kann. Da an dem Kameragriff auch noch ein weiterer USB-C-Ausgang angebracht ist, lassen sich theoretisch gleich drei Geräte gleichzeitig mit der Powerbank mit Strom versorgen. Insgesamt ist die Powerbank auf 15 Watt Leistung limitiert: Neben dem iPhone sollte man daher lieber kleinere Geräte wie AirPods oder die Apple Watch anschließen.

Der Belkin Stage PowerGrip verbindet sich drahtlos per Bluetooth mit dem iPhone und lässt sich als Kameragriff sowohl im Hoch-, als auch im Querformat verwenden. Durch die Bauweise mit einem breiteren Griff lässt sich das iPhone damit auch aufstellen, beispielsweise, um selbst erstellte Videos anzusehen. Über ein entsprechendes Gewinde kann der Stage PowerGrip auch an handelsübliche Tripods angebracht werden, ein kleines Display zeigt zudem den aktuellen Ladestand an. Der Belkin Stage PowerGrip ist bereits auf der US-Website des Unternehmens für 79,99 USD in den drei Farben Blau, Schwarz und Beige gelistet. Es ist davon auszugehen, dass die Neuerscheinung auch bald den Weg nach Deutschland findet.