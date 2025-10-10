Wochenend-Gewinnspiel: Mini-Beamer mit Netflix

Der 369 Euro teure Mini-Beamer JMGO PicoPlay (Amazon-Link) ist portabel und vielseitig. Ich habe den Beamer schon in einem Reel vorgestellt und biete dir jetzt die Chance, den JMGO PicoPlay zu gewinnen. Bevor wir zu den Spielregeln kommen, werfen wir noch einmal einen Blick auf die Details.

Der JMGO PicoPlay ist ein 400 ISO-Lumen heller Beamer, der nur in abgedunkelten Räumen funktioniert. Mit 1080p gibt es eine Full-HD-Auflösung, gleichzeitig ist der Beamer für Netflix zertifiziert und läuft mit Google TV. In einem dunklen Raum ist das Bild ordentlich, bei Tageslicht ist der PicoPlay aber schwach.

Das Videobild wird mithilfe von zahlreichen Systemen automatisch ausgerichtet, unter anderem gibt es eine Trapezkorrektur, eine intelligente Bildausrichtung sowie einen Autofokus. Der integrierte 8-Watt-Lautsprecher ist nicht ganz so laut, für eingebaute Speaker aber zu gebrauchen. Des Weiteren gibt es einen Leuchtring, der als Umgebungslicht fungiert, sowie die Möglichkeit, den Beamer als Bluetooth-Lautsprecher zu verwenden. Wer möchte, kann ein bis zu 200 Zoll großes Bild projizieren, wobei ich aufgrund von Full HD ein kleineres Bild empfehle.

Da der JMGO PicoPlay so kompakt ist, kann man ihn einfach transportieren und mitnehmen. Eine Stromversorgung ist notwendig, wobei der Betrieb auch mit einer starken Powerbank erfolgen kann. Mit dabei ist auch ein zusätzlicher Filter, der einen schönen Effekt an die Wand zaubern kann.

So kannst du am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten.

Um wie viel Grad lässt sich der Beamer drehen?

Unter allen richtigen Einsendungen losen wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus. Die Bekanntgabe erfolgt wie immer im News-Ticker.