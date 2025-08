Yamaha True X Surround 90A: Neue Soundbar für euer Heimkino

Yamaha hat mit der True X Surround 90A sein neues Flaggschiff im Bereich Heimkino-Soundbar vorgestellt, die immersiven 3D-Sound in euer Zuhause bringen soll. Die mit einer neuartigen Lautsprecherkonfiguration ausgestattete Bar soll dank dieser ein realistisches Klangbild erzeugen, was durch den Einsatz von KI dynamisch passend zur Wiedergabe angepasst wird. Die Soundbar unterstützt sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X und als weltweit erste Soundbar auch Auro-3D. Im Lieferumfang sind ein True X Subwoofer und zwei True X Surround-Lautsprecher enthalten.

Die Lautsprecher der neuen Soundbar von Yamaha sind auf neuartige Weise angeordnet, um für 3D-Sound zu sorgen. An der Vorderseite befinden sich dazu drei Hochtöner und vier speziell geformte Treiber. Auf der Oberseite befinden sich zwölf Beim-Lautsprecher. Mittels gezielter und gerichteter Schallabstrahlung geben sie über Deckenreflexionen die Höheninformationen von 3D-Soundformaten wieder.

Als erste Soundbar unterstützt die Yamaha True X Surround das 3D-Audioformat Auro-3D, was besonders bei der Wiedergabe von Musik und Konzertvideos zum Tragen kommen dürfte. Die ebenfalls integrierte Surround:AI-Technologie soll für einen jederzeit optimalen 3D-Surround-Sound sorgen.

Wer mit dem Yamaha MusicCast-Netzwerk in seinem Eigenheim arbeitet, kann auch die neue Soundbar nahtlos in dieses System integrieren und mit den übrigen Komponenten verknüpfen. Ihr könnt aber auch auf Apple AirPlay oder Bluetooth zurückgreifen, um kabellos Musik über die Soundbar zu streamen. Die Verbindung zum Fernseher erfolgt per HDMI IN/OUT mit eARC, darüber hinaus steht auch ein optischer Audio-Eingang zur Verfügung.

Ab September im Handel

Die Soundbar lässt sich wohl hängend installieren, als auch auf einem TV Board oder ähnlichem platzieren. Ausgeliefert wird sie mit dem passenden True X Subwoofer und zwei True X Surround-Lautsprechern. Sie ist ab Ende September 2025 im Handel erhältlich und kostet 2.499,00 Euro.