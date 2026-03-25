macOS Tahoe 26.4 weist auf leistungsschwache Netzteile hin

Gestern Abend hat Apple nicht nur das neue iOS 26.4 veröffentlicht, sondern auch einige weitere Updates. Unter anderem auch macOS Tahoe 26.4, das zum Beispiel mit einer Rückkehr der kompakten Tableiste in Safari punkten möchte. Alle Neuheiten gibt es in diesem Artikel. Aber auch rund um die Batterie hat sich das eine oder andere Detail verändert.

So kann man beispielsweise den maximalen Akkustand flexibel zwischen 80 und 100 Prozent einstellen. Wenn ihr nicht die volle Kapazität für einen langen Arbeitstag benötigt, könnt ihr mit einer niedrigen Einstellung dafür sorgen, dass die Lebensdauer des Akkus verlängert wird.

macOS weist auf langsame Ladegeräte hin

Ein weiteres kleines Detail hat Apple nicht im Changelog genannt, sehr wohl aber bereits in einem aktualisierten Support-Dokument. Verwendet ihr ein USB-C-Netzteil, das nicht genug Leistung für euer MacBook liefert, wird das nun direkt am Batterie-Icon in der Menüleiste sowie im Bereich „Batterie“ in den Systemeinstellungen angezeigt.

Aber wie viel Watt Leistung benötigt euer Mac überhaupt? Das hängt vom Modell und vom Baujahr ab. Beim neuen MacBook Neo fahrt ihr mit einem 30 Watt Netzteil sehr gut. Das MacBook Air stattet ihr am besten mit 45 oder 60 Watt aus. Das MacBook Pro mit 14 Zoll Display gönnt sich bis zu 100 Watt, während beim 16 Zoll Modell für die volle Ladeleistung bis zu 140 Watt notwendig sind.

Unsere Netzteil-Empfehlungen inklusive Gratis-Beigabe

Wenn ihr neben dem MacBook auch noch weitere Geräte laden wollt, dann kann ein bisschen Reserve sicherlich nicht schaden. Unsere beiden Favoriten kommen von Anker: Entweder das 160 Watt Anker Prime Netzteil, das mit seinen 109,99 Euro definitiv ein Premium-Produkt ist. Oder das etwas schwächere 140 Watt Anker Netzteil, bei dem es neben den drei USB-C-Ports auch noch einen klassischen USB-A-Anschluss gibt. Hier gibt es für 74,99 Euro sogar noch ein Schnellladekabel mit dazu.

Bei beiden Produkten könnt ihr derzeit übrigens den Anker MagGo SD-Speicherkartenleser im Wert von 19,99 Euro mit in den Warenkorb legen. An der Kasse wird der Preis dann wieder reduziert, so dass ihr dieses mehr oder weniger nützliche MagSafe-Gadget für das iPhone kostenlos erhaltet. Hier seht ihr alle drei Produkte auf einen Blick:

Anker Prime 160W USB C Ladegerät, kompakter GaN USB-C Ladeblock mit 3 Ports, Smart... 160W Leistung in Air Pods Größe: Mit einer Leistungsdicchte von 1,35W/cm3 liefert dieses schlanke USB-C Ladegerät mit 3 Ports 160W Max. und ist...

140W Einzelport-Nutzung: Mit 140W Max. an einem Port ohne Drosselung lädst du Laptops unter jeder Bedingung mit maximaler Geschwindigkeit. Egal...

Angebot Anker 140W USB C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte... 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power dank modernster GaN-Technologie.

Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W USB-C Ports in nur 30 Minuten auf 50%.