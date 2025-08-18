Apple Leaks: Experte Mark Gurman bestätigt die neusten Erkenntnisse

Letzte Woche hat Apple versehentlich ein Software-Tool veröffentlicht, das mehr verriet als beabsichtigt: In der Datei fanden sich interne Modellkennungen und Chipbezeichnungen für zahlreiche noch unangekündigte Geräte. Der Leak wurde schnell wieder zurückgezogen, zu spät allerdings, denn MacRumors hat die spannendsten Funde bereits dokumentiert.

Demnach plant Apple offenbar folgende Neuerungen:

Obwohl diese Infos aus einer internen Datei stammen, gilt wie immer: Nichts ist offiziell, Apples Pläne können sich jederzeit ändern.

Mark Gurman von Bloomberg hat gleiche Informationen erhalten

Auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman meldete sich zu Wort und bestätigte in seinem aktuellen Power On-Newsletter, dass viele dieser Leaks mit seinen bisherigen Informationen übereinstimmen. Er rechnet weiterhin mit einem neuen Apple TV und HomePod mini im Herbst, während neue iPads und Displays erst 2026 erscheinen dürften.

Beim Thema Vision Pro 2 sieht Gurman noch Spielraum: Während der Leak auf einen M5-Chip hindeutet, soll Apple auch Varianten mit dem M4 getestet haben. Egal für welchen Chip sich Apple entscheidet, es wird eher ein technisches Feintuning als eine komplette Neuentwicklung.

Die aktuelle Vision Pro ist übrigens noch mit dem M2-Chip ausgestattet. Das kommende Modell dürfte also in jedem Fall einen ordentlichen Leistungsschub erhalten.