Apple Leaks: Experte Mark Gurman bestätigt die neusten Erkenntnisse

Letzte Woche hat Apple versehentlich ein Software-Tool veröffentlicht, das mehr verriet als beabsichtigt: In der Datei fanden sich interne Modellkennungen und Chipbezeichnungen für zahlreiche noch unangekündigte Geräte. Der Leak wurde schnell wieder zurückgezogen, zu spät allerdings, denn MacRumors hat die spannendsten Funde bereits dokumentiert.
Demnach plant Apple offenbar folgende Neuerungen:
- Apple Studio Display 2 wird wohl vom brandneuen A19 Pro-Chip angetrieben
- Bericht: Siri bekommt schon nächstes Jahr ein frisches Design für iPhone und iPad
- Geleakte Chip-Details: Neue Apple Watches kommen ohne großen Leistungszuwachs
- iPad Mini: Nächste Generation soll über einen A19 Pro-Chip verfügen
- Code verrät: Apple Vision Pro 2 kommt wohl mit M5-Chip
- HomePod mini: Apple plant schnelleres Modell mit neuem Chip
- Konkurrenz für Ring & Nest: Apple tüftelt an smarter Überwachungskamera
- Apple plant für 2027 einen virtuellen Roboter-Begleiter wie aus einem Pixar-Film
- iPhone 17 Air: Schlankes Design mit verstecktem Leistungsverlust?
- MacBook Pro mit M5-Chip wohl erst 2026
Obwohl diese Infos aus einer internen Datei stammen, gilt wie immer: Nichts ist offiziell, Apples Pläne können sich jederzeit ändern.
Mark Gurman von Bloomberg hat gleiche Informationen erhalten
Auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman meldete sich zu Wort und bestätigte in seinem aktuellen Power On-Newsletter, dass viele dieser Leaks mit seinen bisherigen Informationen übereinstimmen. Er rechnet weiterhin mit einem neuen Apple TV und HomePod mini im Herbst, während neue iPads und Displays erst 2026 erscheinen dürften.
Beim Thema Vision Pro 2 sieht Gurman noch Spielraum: Während der Leak auf einen M5-Chip hindeutet, soll Apple auch Varianten mit dem M4 getestet haben. Egal für welchen Chip sich Apple entscheidet, es wird eher ein technisches Feintuning als eine komplette Neuentwicklung.
Die aktuelle Vision Pro ist übrigens noch mit dem M2-Chip ausgestattet. Das kommende Modell dürfte also in jedem Fall einen ordentlichen Leistungsschub erhalten.