iPhone Ultra wird wohl iPhone Duo heißen

Schon seit Monaten beschäftigen wir uns mit dem ersten faltbaren iPhone von Apple. Die Gerüchteküche hat unglaublich viele Details geliefert, so dass das Aussehen des Geräts schon fast klar ist. Nur bei einer Sache ist man sich bisher nicht sicher gewesen: Dem Namen des Geräts.

Angefangen hat der ganze Spaß mit der Bezeichnung iPhone Fold, dann wurde das Ding lange Zeit als iPhone Ultra gehandelt. Nun bringt Apple-Analyst Mark Gurman einen weiteren Namen ins Spiel: iPhone Duo.

Und genau hier wird es spannend. Genau diese Bezeichnung habe ich auf der IFA in Berlin gleich mehrfach aufgeschnappt. Und nicht nur das, natürlich gab es auch schon etliche Schutzhüllen in den unterschiedlichsten Variationen zu sehen. Anstelle der klassischen Cases gibt es beim faltbaren iPhone definitiv mehr Möglichkeiten, was wie geschützt wird.

Wann kommt das iPhone Duo und was kostet es?

Preislich haben wir in den vergangenen Monaten auch schon alles wahrgenommen, bis zu 2.500 US-Dollar waren im Gespräch. Laut Mark Gurman wird es nicht ganz so schlimm, Apple hat bis kurz vor dem Event einen Preis von 1.999 US-Dollar geplant. Das scheint man aber wohl nicht halten zu können, nun sind 2.199 US-Dollar im Gespräch. Irgendein Preis wird schon stimmen..

Bis zum Start des Geräts müssen wir uns aber wohl noch etwas gedulden. Der Verkauf soll laut Mark Gurman erst im Oktober starten. Und wie sieht es in Europa aus? Hier haben wir auf der Messe aufschnappen können, dass der Start zeitgleich erfolgen soll, die zur Verfügung stehenden Stückzahlen in den einzelnen Ländern aber sehr gering sein sollen.

Das soll es nun aber erst einmal mit den Gerüchten sein. Heute Abend ab 19 Uhr werden wir alle offiziellen Details erfahren – und neben dem Live-Stream könnt ihr das Event natürlich auch bei uns im Live-Ticker verfolgen. Schaut also gerne heute Abend rein, wenn Apple das iPhone Fold Ultra Duo vorstellt…