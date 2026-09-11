Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem richtig dicken Ding

Das Wochenende steht vor der Tür und damit ist es Zeit für ein neues Gewinnspiel hier im Blog. Und heute haben wir mal wieder ein richtig dickes Ding für euch: Die Govee Sky Deckenlecuhte. „Leider“ ist dem Hersteller beim Versand ein kleiner Fehler unterlaufen und zwei Stück davon können wir halt auch nicht gebrauchen. Umso schöner, dass wir einen von euch glücklich machen können.

Ihr solltet aber schon den passenden Platz mitbringen, denn mit einem Durchmesser von 53,5 Zentimetern ist die Deckenleuchte nicht mehr ganz kompakt. Und auch bei der Lichtleitung lässt sich Govee nicht lumpen: Das Skylight schafft bis zu 7.000 Lumen.

Das alles hat Govee sich für diese Deckenleuchte einfallen lassen

Der Temperaturbereich liegt zwischen 1.000 und 10.000 Kelvin, um sowohl warme als auch kalte Weißtöne anzeigen zu lassen. Wie der Name der Lampe schon verrät, soll diese die Farben des Himmels nachahmen, um beispielsweise mit einer speziellen Wellenlänge die natürliche Vitalität und den Biorhythmus des Körpers zu unterstützen.

Unter anderem steht die speziell entwickelte 478-Nanometer-Himmelblau-Wellenlänge mit einer Lichtleistung von bis zu 5.381 Lumen bereit, um die Wachsamkeit auch bei wenig natürlichem Tageslicht zu unterstützen. Darüber hinaus liefert DaySync über den Tag hinweg angepasste Lichtszenen, die anhand von Tageszeit und Wetter generiert werden.

Weitere Details zur Deckenleuchte gibt es bald bei uns in einem ausführlichen Testbericht, bis dahin findet ihr alle Informationen auf der Produktseite bei Amazon.

Govee Himmel Deckenleuchte Ø53.5cm, 7000lm Sky Deckenlampe RGBICWW, Smart Govee Vitality Spectrum Technologie: Govee Himmel Deckenleuchte wurde präzise mit 478 nm himmelblauer Wellenlänge und bis zu 2.484 lx M-EDI für...

Fortschrittliche Tageslicht-Nachbildung: Der NaturalTone-Algorithmus sorgt für natürlich ausbalanciertes, klares und gleichmäßiges weißes Licht...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr die brandneue Govee Sky Deckenleuchte gewinnen wollt, dann müsst ihr nur bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage korrekt beantworten:

Wie viele Signature-Lichtmodi bietet das Produkt?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir in der kommenden Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und abschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben.