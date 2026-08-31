Am 9. September ist es endlich so weit, denn Apple präsentiert das erste faltbare iPhone der Öffentlichkeit. Da das iPhone Ultra aufgeklappt stark dem iPad mini ähnelt, liegt die Vermutung nahe, dass eine Unterstützung für den Apple Pencil sinnvoll erscheint.

Obwohl Apple intern einen Prototypen des Apple Pencil für das iPhone Ultra entwickelt und getestet hat, geht Experte Mark Gurman davon aus, dass dieses Zubehör für das faltbare iPhone sehr unwahrscheinlich sei. Laut seinen Infos war der Pencil so konzipiert, dass er magnetisch an der Seite des iPhones haftet und gleichzeitig aufgeladen wird.

Macht Apple die Rolle rückwärts? 2007, unter der Führung von Steve Jobs, hat sich Apple über Smartphones lustig gemacht, die eine Stifteingabe ermöglichten. Gut möglich, dass Apple der alten Linie treu bleibt und das iPhone Ultra nicht mit dem Apple Pencil kompatibel ist.

Foto: Sonny Dickson.