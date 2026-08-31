Am 9. September ist es endlich so weit, denn Apple präsentiert das erste faltbare iPhone der Öffentlichkeit. Da das iPhone Ultra aufgeklappt stark dem iPad mini ähnelt, liegt die Vermutung nahe, dass eine Unterstützung für den Apple Pencil sinnvoll erscheint.
Obwohl Apple intern einen Prototypen des Apple Pencil für das iPhone Ultra entwickelt und getestet hat, geht Experte Mark Gurman davon aus, dass dieses Zubehör für das faltbare iPhone sehr unwahrscheinlich sei. Laut seinen Infos war der Pencil so konzipiert, dass er magnetisch an der Seite des iPhones haftet und gleichzeitig aufgeladen wird.
Macht Apple die Rolle rückwärts? 2007, unter der Führung von Steve Jobs, hat sich Apple über Smartphones lustig gemacht, die eine Stifteingabe ermöglichten. Gut möglich, dass Apple der alten Linie treu bleibt und das iPhone Ultra nicht mit dem Apple Pencil kompatibel ist.
Foto: Sonny Dickson.
Kommentare 13 Antworten
War das nicht Steve der in der ersten iPhone Präsentation sagte – „who needs a stylus, würg 🤮“
Jaaaa, genau 😂 Obwohl bei meinem iPad Pro 12.9 liebe ich den Pencil…
Ist ja auch mit einem Augen Zwinkern – für manche Programme sind die Dinger wirklich nützlicher als mit den Fingern etwas hinzubekommen, wie bei Grafik Anwendungen z.B.
War auf ein Smartphone bezogen und nicht auf ein Tablet.
In wie fern es beim Ultra Sinnvoll sein wird hängt von OS und dann den Apps ab.
Die Zeit läuft halt weiter und Dinge und Ansichten ändern sich. 😉
Seit langer Zeit freue ich mal wieder auf eine Keynote.
Ich sehe das eher nüchtern mittlerweile.
Doch, wir dürfen gespannt sein, Apple scheint was „großes“ zu planen.
Produkte wie der Mac mini und Studio wurden jetzt einfach mal „nebenbei“ auf den Markt geworfen.
MacBooks werden auch erstmal keine Rolle spielen.
(erst für den M7 sind wieder Pro und Max Versionen geplant)
Auch das „normale“ iPhone 18 wird (wenn die Gerüchte stimmen) kein Thema sein.
Also volle Konzentration auf die Pro’s und vermtl. das Ultra.
Und noch so viel „Raum“ für andere Produkte?
– AppleTV 4K Gen.4 ?
– AirPods Pro 4 ?
– HomePod mini und Hub ???
Lassen wir uns überraschen…
Auch wenn die Gerüchte (und Befürchtung) im Raum steht dass das Ultra erstmal USA only wird.
Aber ein Apple Skandal ist ja auch immer eine Überraschung und reinste Unterhaltung in den Social Media…
Naja Macs wurde noch nie auf der September Keynote für iPhones gezeigt, wenn dann gabs es in Oktober ein extra Event. Das nun einfach so diese Produkte kommen, bedeutet für mich eher dass es im Oktober kein Event mehr gibt oder dass da etwas kommt womit aktuell niemand rechnet. Bsp iMac Pro/Ultra (also 32″ oder mehr) oder wir man ihn auch nennen will.
Macs wurden das letzte mal am 12. September 2012 gezeigt. Dass gerade die neuen Mac mini und Studio vorgestellt wurden, bedeutet nicht, dass es keine Oktober-Event gibt. In welcher Form auch immer. Da wird dann wahrschein ein neuer iMac M6 und das Macbook Pro 14″ mit M6 vorgestellt. Vielleicht auch noch ein paar neue iPads und das neue Apple TV. Einen „iMac Pro/Ultra mit 32“ oder mehr, wird es nie geben.
Das meine ich doch damit, auch das dies jetzt einfach nebenbei passiert ist.
Auch soll im Oktober dann ein Studio mit wieder bis zu 512GB erscheinen.
Warum erst im Oktober wo es den Studio mit 256 jetzt schon gibt?
(davon abgesehen das diese Speichergrößen unbezahlbar sind)
Wie gesagt auf der September Keynote bleibt also relativ viel Raum…
Klar werden die Pro’s wieder die meiste Zeit bekommen.
Hier die Übersicht vom letzten Jahr:
– AirPods Pro 3 -> (10 min)
– Apple Watch 11 / SE 3 / Ultra 3 -> (16 min)
– iPhone 17 -> (11 min)
– iPhone Air -> (14 min)
– iPhone 17 Pro -> (17 min)
Mindestens 2 der vorgestellten Geräte vom letzten Jahr fallen diesmal Weg und werden erst Frühjahr 2027 kommen.
Da siehst wie lang das her ist, hab ich garnicht mehr aufn Schirm gehabt.
Und ich hab ja beide Optionen offen gelassen? Entweder kommt keines oder es kommt dann da etwas wo mit man eben nicht rechnet. Wenn Apple bei sowas wie den Mac mini in Prinzip zu den Silent Upgrade zurückkehrt.
„Macht Apple die Rolle rückwärts? 2007, unter der Führung von Steve Jobs, hat sich Apple über Smartphones lustig gemacht, die eine Stifteingabe ermöglichten.“
Wie oft wollt ihr, und der Rest der IT.Medien, eigentlich noch das besagte Jobs-Zitat im falschen Kontext benutzen?
Jobs hat sich nicht über „Smartphones lustig gemacht, die eine Stifteingabe ermöglichten.“ sondern darüber, dass gewisse Smartphones bzw. PDAs damals eine Stifteingabe zwingend brauchten, weil sie anders nicht zu bedienen waren.
Der Apple Pencil ist weder ein simpler Computerstift noch wird er zwingend für die Bedienung von iPads gebraucht.Er ist zuvorderst ein grafische Werkzeug. Lernt doch endlich mal den Unterschied.