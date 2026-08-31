EcoFlow Stream 5000: Neue Balkonkraftwerk-Solarbatterie startet

EcoFlow startet mit der neuen Generation seiner Balkonkraftwerk-Solarbatterie durch und bietet ab sofort Vorbestellungen über die hauseigene Webseite an. Hier gibt es aber ein grundlegendes Problem: Die Auslieferung des EcoFlow Stream 5000 soll voraussichtlich in der zweiten Oktoberwoche erfolgen. Und da sagen wir zum derzeitigen Zeitpunkt: Finger weg.

Ein kleiner Blick in meine Statistik zeigt: Im November, Dezember oder Januar muss man gar nicht groß mit einem Speicher anfangen, wenn man mit einem Balkonkraftwerk und maximal 2.000 Watt Modulleistung unterwegs ist. Wenn es richtig gut läuft, kommt man auf vielleicht 1,5 bis 2 Kilowattstunden pro Tag.

Selbst wenn ihr den EcoFlow Stream 5000 technisch interessant findet, was definitiv berechtigt ist, würde ich jetzt nicht zuschlagen. Zwar bietet EcoFlow zum Start einen Rabatt in Höhe von 200 Euro an und verkauft den EcoFlow Stream 5000 für 1.399 Euro. Ich gehe aber fest davon aus, dass es diesen oder sogar einen besseren Preis auch im Februar oder März geben wird, kurz bevor die Solarsaison wieder so richtig Fahrt aufnehmen wird.

EcoFlow Stream 5000 im Video

Solltet ihr euch vorab über den EcoFlow Stream 5000 und die weiteren neuen Geräte von EcoFlow informieren wollen, schaut euch gerne mein kurzes Event-Video aus dem Juni an:

Das kann die neue Balkonkraftwerk-Solarbatterie

Neben einem leistungsstarken Solar-Eingang mit 4 MPPTs und insgesamt 5.000 Watt Eingangsleistung kann die neue Stream-Serie auch noch mehr Leistung liefern. Über die integrierte Steckdose können bis zu 3.000 Watt Leistung bereitgestellt werden. Das reicht selbst für hungrige Geräte wie Waschmaschine oder Trockner aus. Die Kapazität beträgt, wie es der Name schon vermuten lässt, 5 Kilowattstunden.

Eine weitere große Neuerung gegenüber der bisherigen Stream-Serie ist die Tatsache, dass der Speicher modular erweitert werden kann – und das alles auf DC-Ebene. Ähnlich wie bei der Konkurrenz können Zusatzbatterien einfach gestapelt werden. Dabei setzt EcoFlow weiterhin auf ein eher schlankes, dafür aber etwas höheres Design.

Noch vor dem Marktstart will EcoFlow zudem einen lokalen Modus bieten. Selbst ohne Internetverbindung wird man das System weiterhin nutzen und auch lokal per Bluetooth steuern können. Damit soll sichergestellt sein, dass das System über die gesamte Lebensdauer von mindestens 15 Jahren funktioniert. Ebenso soll eine Kompatibilität mit den älteren Stream-Produkten und dem dezentralen System gegeben sein.