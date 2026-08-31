Die IFA in Berlin steht vor der Tür und natürlich ist auch Roborock mit von der Partie. Zwei der Neuheiten, die der Hersteller auf der Messe vorstellen wird, sind jetzt schon auf der Facebook-Seite von Roborock Singapur entdeckt worden. Das schauen wir uns natürlich genauer an.

Erstes Top-Modell von Roborock mit Wischwalze

Bei Mittelklasse-Saugrobotern wie etwa dem Qrevo Edge 2 Flow hat Roborock bereits auf Wischwalzen gesetzt. Nun wird es auch ein Top-Modell mit dieser fortschrittlichen Technik geben: Der Roborock Saros 20 Flow Complete.

Eine Besonderheit ist sicherlich der kompakte Formfaktor, den Roborock trotz der Wischwalze beibehalten konnte. Der Saros 20 Flow Complete gehört mit einer Bauhöhe von 8,98 Zentimetern zu den absolut flachsten Geräten mit Wischwalze. Aber auch Schwellen sind für ihn kein Problem: Er kann über 4,5 Zentimeter hohe einfache Schwellen und bis zu 8,8 Zentimeter hohe doppelte Schwellen klettern.

Und auch sonst hat der Roborock Saros 20 Flow Complete technisch einiges zu bieten. Die Wischwalze kann 4,4 Zentimeter zur Seite ausfahren und damit locker bis an den Rand reinigen. Zudem ist die Saugkraft mit 36.000 Pascal sehr hoch. In der Basisstation wird der Saugroboter nicht nur geleert und betankt, sondern auch mit 100 Grad heißem Wasser gereinigt.

Roborock F25 Pro Turbo für die manuelle Reinigung

Falls ihr lieber selbst Hand anlegt, hat Roborock mit dem F25 Pro Turbo einen neuen Wischsauger der Spitzenklasse im Gepäck. Er punktet unter anderem mit einer 25.000 Pascal starken HyperScrub-Technologie und randloser Reinigung an beiden Seiten. Insbesondere letzteres hat man so noch nicht oft gesehen, Roborock wirbt hier mit einem Abstand von 0 Millimetern.

Auch der Roborock F25 Pro Turbo wird über angetriebene Räder verfügen, die den Wischsauger mühelos nach vorn und hinten schieben. Das hat mir bei vorherigen Modellen schon sehr gut gefallen. Außerdem verspricht Roborock, dass sich in der Walze keine Haare verfangen können.

Wir werden auf der IFA ganz sicher auch am Stand von Roborock vorbeischauen und uns die Neuheiten ansehen. Ihr findet Roborock ab Freitag in Halle 9 an Stand 111.