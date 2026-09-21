iPhone 18 Pro Max: Riesiger Akku bringt neue Versand-Funktion in iOS 27

Das iPhone 18 Pro Max soll mit einer deutlich längeren Akkulaufzeit punkten. Ein Grund dafür ist offenbar ein physisch größerer Akku. Laut einem von Apple veröffentlichten Support-Dokument überschreitet die Akkukapazität des iPhone 18 Pro Max die Marke von 20 Wattstunden (Wh). Genau das bringt allerdings eine Besonderheit mit sich: In vielen Ländern und Regionen gelten für Geräte mit einem Einzelzellen-Akku von mehr als 20 Wh zusätzliche Vorschriften beim Versand.

Damit das iPhone die strengeren Transportvorgaben erfüllt, setzt Apple auf eine ungewöhnliche Softwarelösung. Eine neue Akku-Firmware begrenzt die Kapazität des iPhone 18 Pro Max ab Werk und während des Transports auf weniger als 20 Wh. Erst nach der Aktivierung des Smartphones wird die Begrenzung aufgehoben und die komplette Kapazität freigegeben. Apple beschreibt die Funktion als „innovative Akku-Firmware-Lösung“ und erklärt: “Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, nutzt das iPhone 18 Pro Max eine innovative Akku-Firmware-Lösung, die die Akkukapazität vom Zeitpunkt der Herstellung bis zum Transport ab Werk auf unter 20 Wh begrenzt. Wenn du dein iPhone aktivierst, wird die Begrenzung aufgehoben und die volle Ladekapazität des Akkus steht zur Verfügung.“

Die Transportregeln betreffen allerdings nicht nur den Weg vom Apple-Werk zur Kundschaft. Auch wenn ein iPhone 18 Pro Max zur Reparatur eingeschickt, eingetauscht, zurückgegeben, verkauft oder an eine andere Person verschenkt wird, muss der Akku entsprechend vorbereitet werden. Dafür hat Apple in iOS 27 eine neue Option in den Einstellungen integriert.

„Für den Versand vorbereiten“ entlädt den Akku

Die Funktion trägt den Namen „Für den Versand vorbereiten“. Sie sorgt dafür, dass der Akku des iPhone 18 Pro Max auf weniger als 20 Wh entladen wird und anschließend eine Ladebegrenzung aktiviert bleibt. Apple weist dabei ausdrücklich darauf hin, dass sich das Smartphone während des Vorgangs erwärmen kann:

„Möglicherweise muss sich dein iPhone 18 Pro Max entladen, damit der Vorgang ‚Für den Versand vorbereiten‘ abgeschlossen werden kann. Während sich der Akku deines iPhones entlädt, kann es wärmer als gewöhnlich werden. Dies ist normal. Dein iPhone kühlt wieder ab, sobald es versandbereit ist. Du kannst dein Gerät wie gewohnt nutzen, während sich dein iPhone 18 Pro Max entlädt. Dies kann nur wenige Minuten dauern, bei voller Akkuladung jedoch bis zu einigen Stunden. Wenn der Vorgang ‚Für den Versand vorbereiten‘ abgeschlossen ist, wird in der App ‚Einstellungen‘ mit einem roten Badge ‚Versandbereit‘ angezeigt. Wenn du dein Gerät löschst, kannst du es während des Entladens des Akkus nicht verwenden.“ Hier findet ihr die neue Funktion

Apple hat die Option direkt in den Systemeinstellungen untergebracht. Wer ein iPhone 18 Pro Max für den Versand vorbereiten möchte, öffnet Einstellungen → Allgemein → iPhone übertragen/zurücksetzen → Für den Versand vorbereiten. Der Hintergrund der neuen Funktion ist damit weniger eine neue Komfortfunktion als vielmehr eine direkte Reaktion auf die strengeren Transportvorschriften für Akkus mit mehr als 20 Wh. Für das iPhone 18 Pro gilt dieses Vorgehen nicht. Das komplette Support-Dokument von Apple findet ihr abschließend hier.