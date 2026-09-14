iPhone Duo: Maximal 4 Apps im Dock

Wer sich im Oktober für das iPhone Duo entscheidet, muss gewohnte Handgriffe neu lernen, allerdings sorgt Apple dafür, dass die grundlegende Bedienung bekannt bleibt. Während die Apps weiterhin gleich angeordnet sind, gibt es sowohl auf dem Außen- als auch Innendisplay des iPhone Duo ein neues Dock, das nicht mehr unten, sondern auf der rechten Seite angezeigt wird. Das ist dem neuen Formfaktor geschuldet, der jetzt breiter statt länger ist.
Und erste Hands-on-Berichte zeigen, dass das Dock, wie auch auf dem iPhone, auf vier Apps beschränkt ist. Das verwundert etwas, denn auf dem Duo ist in der Vertikalen nämlich mehr Platz verfügbar, um auch mehrere Apps anzeigen zu können.
Unklar ist, ob es sich aktuell um eine technische Einschränkung handelt oder ob Apple gezielt nur vier Apps zulässt. Da das Duo erst im Oktober erscheint, könnte Apple an dieser Restriktion noch schrauben.
Was ist mit Linkshändern?
Gleichzeitig wirft die Platzierung des Docks Fragen auf, wenn man das iPhone mit links bedient. Einen dedizierten Modus für Linkshänder gibt es nämlich nicht, sodass das Dock deutlich schwerer erreichbar ist. Auch hier könnte Apple mit einem späteren Update einen entsprechenden Modus nachliefern.
Kommentare 9 Antworten
Ich dachte Linkshänder drehen das iPhone einfach und benutzen es dann entsprechend…
Hat doch das iPhone auch nur, 4 Apps im Dock. 😉
Dann nimmt man halt vier Ordner…
👌
8 Apps werden ein Update. Kommt 2027 und Freddy Gurman werden es 2 x monatlich ankündigen 📢 😂😂✌️
Kauft doch eh keiner das E-Book
Langsam reichts mir. Ein Handy, das die Welt nicht braucht.
Allein die Kamera ist halb so gut wie beim Pro. Dafür aber ein unverschämter Preis auf dem Level eine MacBook Pro.
Mit lächerlichem Fingerprint Sensor.
Face ID ist aber Standard. 2027 gibts dann bestimmt das Duo plus Pro de luxe, was ua genau diese Funktion dann nachträglich hat.
Nein danke – Apple, jetzt habt Ihr endgültig bei mir verka***. Preislich greift Ihr grad komplett nach den Sternen, wo die zahlende Kundschaft aber in nem anderen Sonnensystem lebt.
Am Ende kann das Teil NICHTS besser, nur das Display is halt größer. Na toll.
Werdet wach!
Dazu kommt ja noch, das wir mehr zahlen sollen aber nicht mal alle Funktionalitäten zu uns kommen. Solange das der Fall ist, werde ich auch nichts mehr von Apple kaufen. Ich weiß, ich bin nicht der Nabel der Welt aber vielleicht denken andere ja genauso.
Ich denke genauso, deswegen hat mein iPhone 14 PM einen neuen Akku bekommen. Hoffen wir mal auf das IPhone Ultra zum 20
Jährigen.
Und jedes Jahr kaufe ich Apple Aktien im
Wert des neuen Telefons, was ich gern kaufen will. Mittlerweile lohnt es sich, weil es rasant steigt.