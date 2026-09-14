iPhone Duo: Maximal 4 Apps im Dock

Wer sich im Oktober für das iPhone Duo entscheidet, muss gewohnte Handgriffe neu lernen, allerdings sorgt Apple dafür, dass die grundlegende Bedienung bekannt bleibt. Während die Apps weiterhin gleich angeordnet sind, gibt es sowohl auf dem Außen- als auch Innendisplay des iPhone Duo ein neues Dock, das nicht mehr unten, sondern auf der rechten Seite angezeigt wird. Das ist dem neuen Formfaktor geschuldet, der jetzt breiter statt länger ist.

Und erste Hands-on-Berichte zeigen, dass das Dock, wie auch auf dem iPhone, auf vier Apps beschränkt ist. Das verwundert etwas, denn auf dem Duo ist in der Vertikalen nämlich mehr Platz verfügbar, um auch mehrere Apps anzeigen zu können.

Unklar ist, ob es sich aktuell um eine technische Einschränkung handelt oder ob Apple gezielt nur vier Apps zulässt. Da das Duo erst im Oktober erscheint, könnte Apple an dieser Restriktion noch schrauben.

Was ist mit Linkshändern?

Gleichzeitig wirft die Platzierung des Docks Fragen auf, wenn man das iPhone mit links bedient. Einen dedizierten Modus für Linkshänder gibt es nämlich nicht, sodass das Dock deutlich schwerer erreichbar ist. Auch hier könnte Apple mit einem späteren Update einen entsprechenden Modus nachliefern.