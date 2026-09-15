iOS 26.7 statt iOS 27? Apple behebt Anzeigefehler

Ganz rund lief es gestern Abend dann doch nicht. Es ist schon etwas verwunderlich, dass Apple das Update auf iOS 27 „versteckt“ und lieber iOS 26.7 in den Fokus rückt. Mit iOS 26.7 hat Apple ein Update für alle iPhones veröffentlicht, die iOS 27 nicht mehr installieren können. Doch wie genau komme ich jetzt an iOS 27?

Zuerst müsst ihr in der Softwareaktualisierung nach unten scrollen und „Auf iOS 27 aktualisieren“ auswählen. Und genau hier herrschte Verwirrung, denn statt dort iOS 27 anzuzeigen, hat Apple auch hier iOS 26.7 gelistet. Die Verwirrung war also komplett, allerdings handelte es sich nur um einen Anzeigefehler, sodass über diesen Weg letztendlich doch iOS 27 installiert wurde.

iOS 27 statt iOS 26.7

Apple hat nachgebessert, und mein iPhone zeigt jetzt korrekt an, dass ich auf iOS 27 aktualisieren möchte. Ohnehin ist jetzt der bessere Zeitpunkt für das Update, denn durch die Zeitverschiebung schlafen die USA, und die Server stellen das Update auf iOS 27 wirklich schnell bereit.

Habt ihr das Update schon durchgeführt? Habt ihr eine Veränderung bemerkt? Während Siri AI hierzulande nicht verfügbar ist, müssen wir uns wohl auf die neuen Kamera-Funktionen fokussieren und prüfen, ob Apps wirklich schneller starten.