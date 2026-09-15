iOS 26.7 statt iOS 27? Apple behebt Anzeigefehler

Ganz rund lief es gestern Abend dann doch nicht. Es ist schon etwas verwunderlich, dass Apple das Update auf iOS 27 „versteckt“ und lieber iOS 26.7 in den Fokus rückt. Mit iOS 26.7 hat Apple ein Update für alle iPhones veröffentlicht, die iOS 27 nicht mehr installieren können. Doch wie genau komme ich jetzt an iOS 27?
Zuerst müsst ihr in der Softwareaktualisierung nach unten scrollen und „Auf iOS 27 aktualisieren“ auswählen. Und genau hier herrschte Verwirrung, denn statt dort iOS 27 anzuzeigen, hat Apple auch hier iOS 26.7 gelistet. Die Verwirrung war also komplett, allerdings handelte es sich nur um einen Anzeigefehler, sodass über diesen Weg letztendlich doch iOS 27 installiert wurde.
iOS 27 statt iOS 26.7
Apple hat nachgebessert, und mein iPhone zeigt jetzt korrekt an, dass ich auf iOS 27 aktualisieren möchte. Ohnehin ist jetzt der bessere Zeitpunkt für das Update, denn durch die Zeitverschiebung schlafen die USA, und die Server stellen das Update auf iOS 27 wirklich schnell bereit.
Habt ihr das Update schon durchgeführt? Habt ihr eine Veränderung bemerkt? Während Siri AI hierzulande nicht verfügbar ist, müssen wir uns wohl auf die neuen Kamera-Funktionen fokussieren und prüfen, ob Apps wirklich schneller starten.
Kommentare 7 Antworten
Den Fehler hatte ich auch. Dachte erst: hä, falsch gedrückt?
Hab mich schon geärgert, da ich dachte, dass ich die nächste Installation anschließend machen darf…
Das ging mir auch so. Hatte mich auch geärgert und mich dann gewundert, warum auf einmal doch iOS 27 drauf war…
Ist es bei euch auch so, dass wenn man in den Einstellungen auf Softwareupdate geht, das dort unter mehr Details nur steht, dass das Update Sicherheitskorrekturen für das iPhone enthält?
Denke hier ist auch die falsche Beschreibung mit installiert worden
„Mit iOS 26.7 hat Apple ein Update für alle iPhones veröffentlicht, die iOS 27 nicht mehr installieren können.“
Soweit ich weiß, lassen sich dieses Mal alle iPhones auf iOS 27 updaten, die bereits iOS 26 installiert haben. Wer also auf 26.7 updaten kann, kann auch auf 27 hochgehen.
Genau so ist es!
Ging auf meinem alten iPad Air dritte Generation innerhalb von paar Minuten und dann hatte ich es Updated. Merke aber ehrlich gesagt keine große Änderung.
Wann hat es an der Downloadgröße gesehen, welche Variante das echte iOS 27.0 war
Dieses Update kann man sich in Europa fast sparen 😂. Ich stelle auf meinen 14 Pro Max keinen Unterschied zu ios 26 fest, weil es auch keinen gibt 😵💫.