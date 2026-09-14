Apple gibt macOS 27 Golden Gate mit Siri AI zum Download frei

Während Siri AI auf iPhone und iPad fehlt, startet macOS 27 Golden Gate mit der neuen künstlichen Intelligenz auf allen kompatiblen Macs – vorerst aber nur auf Englisch. Darüber hinaus bringt das Update diese neuen Funktionen mit.

Leistungsstarke neue Möglichkeiten zur Fotobearbeitung

Nutze intelligente Fotowerkzeuge, um ein Foto nach der Aufnahme mit „Spatial Reframing“ neu zu rahmen oder deine Aufnahme mit dem „Extend“-Werkzeug zu erweitern. Und dank der Verbesserungen bei „Clean Up“ kannst du störende Elemente mit besserer Qualität und realistischerer Füllung entfernen – selbst bei komplexen Motiven.

Neue Tools zum Surfen in Safari

Gruppiere deine Tabs automatisch nach Themen, damit du verwandte Seiten leichter findest. Mit „Benachrichtige mich“ kann Safari Seiten auf Änderungen wie Preissenkungen oder Nachlieferungen überwachen und dich benachrichtigen, wenn es Zeit zum Handeln ist. Mit „Describe an Extension“ kannst du in natürlicher Sprache benutzerdefinierte Erweiterungen erstellen, zum Beispiel eine Schaltfläche zum Speichern deiner Lieblingsrezepte hinzufügen.

Neu in „Image Playground“

Mit einer völlig neuen Version von „Image Playground“ kannst du hochwertige Bilder in praktisch jedem Stil erstellen, von fotorealistisch über abstrakt bis hin zum Malbuchstil , einschließlich mehrerer Personen aus deiner Fotos-Bibliothek zusammen. Und du kannst Bilder bearbeiten, indem du die gewünschten Änderungen beschreibst.

Erstelle ganz einfach Shortcuts mit natürlicher Sprache

Mit „Beschreibe einen Shortcut“ kannst du alltägliche Aufgaben mit einer einfachen Beschreibung automatisieren, und alle erforderlichen Schritte werden für dich zusammengestellt. Du kannst zum Beispiel einen Shortcut beschreiben, der deinem Partner automatisch eine SMS schickt, wenn du auf dem Weg von der Arbeit nach Hause bist – mit einer voraussichtlichen Ankunftszeit, die auf der Verkehrslage basiert.

Anpassungen bei Liquid Glass

Aktualisierungen bei „Liquid Glass“ verbessern die Lesbarkeit, und mit einem neuen Schieberegler kannst du das Aussehen individuell anpassen – von ultraklar bis vollständig getönt. Einheitliche Symbolleisten, randlose Seitenleisten und detailliertere App-Symbole werten das Design zusätzlich auf.

Neue Funktionen für die Kindersicherheit

Leistungsstarke neue Kindersicherungsfunktionen helfen Eltern dabei, zu steuern, welche Inhalte ihre Kinder sehen, mit wem sie kommunizieren dürfen und wann sie auf Apps zugreifen können. Bei „Zum Surfen um Erlaubnis fragen“ müssen Kinder um Erlaubnis bitten, bevor sie eine neue Website in Safari besuchen. „Kommunikationssicherheit“ erweitert den Schutz, um Gespräche sicherer zu gestalten. „Zeitkontingente“ bieten Eltern flexiblere Möglichkeiten, die Zeit ihrer Kinder in Apps verschiedener Kategorien zu verwalten. Mit „Zeitplänen“ lässt sich festlegen, auf welche Apps Kinder zu verschiedenen Tageszeiten und im Laufe der Woche zugreifen dürfen.

Ein reaktionsschnelleres und angenehmeres Erlebnis

Zahlreiche Verbesserungen machen deinen Mac noch schneller, zuverlässiger und benutzerfreundlicher. Dank der verbesserten Suche in Spotlight und Mail findest du noch leichter, wonach du suchst. AirDrop-Übertragungen und das Durchsuchen von Dateien im Netzwerk erfolgen schneller. Und viele weitere Verbesserungen machen den täglichen Umgang mit deinem Mac noch angenehmer.

Jetzt zum Download

macOS 27 steht ab sofort zum Download bereit und lässt sich wie gewohnt über die Softwareaktualisierung laden und installieren. Das Update ist rund 19 GB groß und funktioniert auf diesen Macs: