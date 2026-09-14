Diese iPhone Pro Features fehlen dem iPhone Duo

Auf dem Papier ist es eine ganz klare Sache: Das iPhone 18 Pro ist ab einem Basispreis von 1.449 Euro erhältlich, das etwas größere Max-Modell startet für 1.599 Euro. Für das iPhone Duo wird Apple mit 2.299 Euro noch mehr verlangen. Eigentlich eine ganz klare Sache, dass das iPhone Duo das bessere Smartphone ist.

Das könnte man zumindest auf den ersten Blick meinen, doch am Ende des Tages gibt es etliche Disziplinen, in denen das iPhone 18 Pro die Nase zum Teil deutlich vorn hat. Wir erklären euch, worauf ihr beim iPhone Duo verzichten müsst.

Los geht es mit den Kameras, einem der größten Unterschiede überhaupt. Apple bietet beim iPhone 18 Pro Pro (Max) eine Telephoto-Kamera mit einem achtfachen optischen Zoom. Damit kann man auch weit entfernte Objekte nah heranholen. Beim iPhone Duo gibt es dagegen nur einen zweifachen digitalen Zoom über die 48-Megapixel-Hauptkamera.

Diese Hauptkamera hat Apple beim neuen iPhone 18 Pro (Max) zudem mit einer innovativen variablen Blende ausgestattet, damit die Kamera auf verschiedene Lichtverhältnisse angepasst werden kann. Aber auch darauf muss man beim iPhone Duo verzichtet.

Auch der LiDAR-Sensor fehlt dem iPhone Duo

Direkt neben den Kameras ist beim iPhone 18 Pro (Max), wie auch bei den vorherigen Pro-Generationen, der LiDAR-Sensor verbaut. Dieser wird unter anderem von Augmented-Reality-Apps genutzt, die Apple in den letzten Jahren immer stark beworben hat. Beim iPhone Duo fehlt der Sensor allerdings. Ebenso muss man auf die Pro-Features ProRAW, ProRes RAW sowie räumliche (Spatial-)Aufnahmen verzichten.

Auch die Frontkamera unterscheidet sich. Im äußeren Display des iPhone Duo verbaut Apple eine Center Stage Kamera mit 12 Megapixeln, beim iPhone 18 Pro (Max) ist die Frontkamera 18 Megapixel stark. Komplett verzichten muss man beim iPhone Duo auf Face ID und die Aktionstaste.