Diese iPhone Pro Features fehlen dem iPhone Duo

Auf dem Papier ist es eine ganz klare Sache: Das iPhone 18 Pro ist ab einem Basispreis von 1.449 Euro erhältlich, das etwas größere Max-Modell startet für 1.599 Euro. Für das iPhone Duo wird Apple mit 2.299 Euro noch mehr verlangen. Eigentlich eine ganz klare Sache, dass das iPhone Duo das bessere Smartphone ist.
Das könnte man zumindest auf den ersten Blick meinen, doch am Ende des Tages gibt es etliche Disziplinen, in denen das iPhone 18 Pro die Nase zum Teil deutlich vorn hat. Wir erklären euch, worauf ihr beim iPhone Duo verzichten müsst.
Los geht es mit den Kameras, einem der größten Unterschiede überhaupt. Apple bietet beim iPhone 18 Pro Pro (Max) eine Telephoto-Kamera mit einem achtfachen optischen Zoom. Damit kann man auch weit entfernte Objekte nah heranholen. Beim iPhone Duo gibt es dagegen nur einen zweifachen digitalen Zoom über die 48-Megapixel-Hauptkamera.
Diese Hauptkamera hat Apple beim neuen iPhone 18 Pro (Max) zudem mit einer innovativen variablen Blende ausgestattet, damit die Kamera auf verschiedene Lichtverhältnisse angepasst werden kann. Aber auch darauf muss man beim iPhone Duo verzichtet.
Auch der LiDAR-Sensor fehlt dem iPhone Duo
Direkt neben den Kameras ist beim iPhone 18 Pro (Max), wie auch bei den vorherigen Pro-Generationen, der LiDAR-Sensor verbaut. Dieser wird unter anderem von Augmented-Reality-Apps genutzt, die Apple in den letzten Jahren immer stark beworben hat. Beim iPhone Duo fehlt der Sensor allerdings. Ebenso muss man auf die Pro-Features ProRAW, ProRes RAW sowie räumliche (Spatial-)Aufnahmen verzichten.
Auch die Frontkamera unterscheidet sich. Im äußeren Display des iPhone Duo verbaut Apple eine Center Stage Kamera mit 12 Megapixeln, beim iPhone 18 Pro (Max) ist die Frontkamera 18 Megapixel stark. Komplett verzichten muss man beim iPhone Duo auf Face ID und die Aktionstaste.
- Vier brillante Farben. Ein robustes Design – Gemacht, um lange zu halten, mit einem Aluminium Unibody Design und farblich passendem Glas auf der...
- Immersives Pro Display – Ein 6,3" Super Retina XDR Display. Heller. Weniger Blendeffekte. Und mit ProMotion bis zu 120 Hz.
Kommentare 5 Antworten
„ wie auch bei den vorherigen Pro-Generationen, der LiDAR-Sensor verbaut“
Ich könnte mir gut vorstellen, daß der zusammen mit der Vision Pro irgendwann beerdigt wird.
Ja das Zauberwort heißt eben „Pro“ und das ist das Duo eben nicht!
Gerade bei den Bildmodi RAW und LOG will Apple hier eine klare Grenze zwischen Pro und NICHT-Pro ziehen,
obwohl dies nur eine Software-Begrenzung der Bildbearbeitung ist und komplett unabhängig der Kamera.
Rein techn. wäre dies kein Problem für das Duo, aber Apple will dies exkl. Pro halten.
Genau wie man auch kritisieren könnte dass das Slow-Motion 4K Setting auf dem Duo verfügbar ist, ein 17 Pro es auch könnte aber Software bedingt nur der aktuellen Generation (18Pro und Duo) vorbehalten wird.
Auch LIDAR wird als klares Pro Feature verkauft.
Zu den Buttons lässt sich streiten, aufgrund des begrenzten Platzes musste Apple sich hier entscheiden, entweder Kamera Button oder Action Button. (da auch Platz für TouchID her musste)
Auf dem Rand der Display Aussenseite wäre ja auch noch Platz gewesen, aber die Lautstärke Buttons, sind ja auch schon nach oben gewandert wie beim iPad mini…
Da Apple klar noch seine AI fördern will (aktuell nicht EU) ist die Wahl auf den Kamera Button gefallen da auch dieser für „Visual-Intelligence“ zum Einsatz kommt.
Warum dagegen die Wahl auf eine 12MP Frontkamera und nicht auf die Lösung des iPhone Air gefallen ist mit 18MP (also auch der Wegfall von FaceID), lässt sich aktuell nur spekulieren.
War es wirklich der begrenzte Platz aufgrund des nochmal kleineren Formfaktors?
(Air: 5,6mm / Duo: 5,2mm)
Bin auf erste Teardowns gespannt…
Das klingt schon nachvollziehbar, ich bin aber gespannt was im nächsten Duo (sollte es sich nicht als Flop rausstellen) dann eingebaut wird, denn in der Vergangenheit hat es Apple immer geschafft, Dinge die in anderen nicht-Apple-Geräten schon lange existent waren erst in Folgemodelle einzubauen. Und das mehr möglich ist zeigt ja auch schon der Artikel des Xiaomi von vor 5 Tagen.
Ja, Apple hat schon oft gezeigt das mehr geht.
Auch FaceID wird weiter schrumpfen.
Was viele auch nicht mitbekommen haben, ist auch das im Displaybereich von FaceID der 18Pro’s auch ein etwas unscharfer Bereich gemacht wurde um so die IR-Kamera zu verstecken.
Entwicklung geht weiter, auch besonders, Technik die von anderen bereits wieder aufgegeben wurde entwickelt Apple auch gern weiter…
Das Xiaomi 18 Fold bleibt erstmal China exklusiv.
(liegt wahrscheinlich auch an der begrenzten verfügbar ihres ersten eigenen Chips)
Trotzdem gut, weil Konkurrenz belebt das Geschäft…
Und wo wir beim Thema sind, am Samstag wurden bereits 1,54 Mio. Vorbestellungen für das iPhone Duo in China bestätigt.
Das zum Thema Erfolg…
Es fehlt noch ein bisschen mehr als das:
Aktion-Button
Face ID
Pro RAW Format
Pro Controls der Kamera
Spatial Video/Photo
Weniger Mikrophone
Genlock
Apple Log 2
Akkulaufzeit
usw.
Frage bleibt: Ging es nicht besser oder bewusst zurückgehalten für das Duo II? Nicht, dass man sich ins eigene Fleisch schneidet und einen Rohrkrepierer wie das iPhone Air produziert. Höhere Ausstattung könnte den Preis von 2.300€ vielleicht ansatzweise rechtfertigen. So aber mit Sicherheit nicht.