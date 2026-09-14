iPhone Duo Max: Apple hat Pläne für größeres Modell

iPhone Duo Max: Apple hat Pläne für größeres Modell

Mark Gurman hat neue Gerüchte

Fabian5 Kommentare zu iPhone Duo Max: Apple hat Pläne für größeres Modell

iPhone Duo

Am vergangenen Mittwoch hat Apple das iPhone Duo vorgestellt. Auf den Markt kommt es erst in etwas mehr als einem Monat, am 23. Oktober will Apple die Auslieferung starten. Die nächsten Gerüchte gibt es dagegen schon vorher.

Natürlich hat Mark Gurman, der bekannte Apple-Analyst, schon weitere Informationen auf Lager. In seinem wöchentlichen Newsletter auf Bloomberg schreibt er, dass Apple bereits an weiteren Modellen des iPhone Duo arbeiten soll.


Er rechnet zum Beispiel mit einem „iPhone Duo Max“, das über größere Displays verfügen soll. Ebenfalls möglich ist laut Gurman ein „iPhone Duo SE“ oder „iPhone Duo Mini“ mit abgespeckten Spezifikationen.

Auch zum aktuell vorgestellten iPhone Duo äußert sich Gurman. Er gehe fest davon aus, dass das iPhone Duo dank seiner Softwareanpassungen, der hochwertigen Hardware und der im Vergleich zu anderen Falt-Smartphones höheren Strapazierfähigkeit zum „marktbeherrschenden Falt-Smartphone“ werden wird. Er argumentiert sogar, das Gerät sei „so beeindruckend“, dass es „Falt-Smartphones zur neuen Normalität machen“ werde.

Anzeige

Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr rund um das iPhone Duo erfahren

Kommentare 5 Antworten

  4. Sehr gut, wenn sie dann beim
    iPad sind das zum iMac aufgeklappt werden kann angekommen sind, wird es interessant für mich.

    Also Früher habe ich Apple für ihre Produkte ja echt gefeiert aber einfach immer nur alles größer machen wird auf Dauer echt langweilig.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de