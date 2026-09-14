iPhone Duo Max: Apple hat Pläne für größeres Modell

Am vergangenen Mittwoch hat Apple das iPhone Duo vorgestellt. Auf den Markt kommt es erst in etwas mehr als einem Monat, am 23. Oktober will Apple die Auslieferung starten. Die nächsten Gerüchte gibt es dagegen schon vorher.

Natürlich hat Mark Gurman, der bekannte Apple-Analyst, schon weitere Informationen auf Lager. In seinem wöchentlichen Newsletter auf Bloomberg schreibt er, dass Apple bereits an weiteren Modellen des iPhone Duo arbeiten soll.

Er rechnet zum Beispiel mit einem „iPhone Duo Max“, das über größere Displays verfügen soll. Ebenfalls möglich ist laut Gurman ein „iPhone Duo SE“ oder „iPhone Duo Mini“ mit abgespeckten Spezifikationen.

Auch zum aktuell vorgestellten iPhone Duo äußert sich Gurman. Er gehe fest davon aus, dass das iPhone Duo dank seiner Softwareanpassungen, der hochwertigen Hardware und der im Vergleich zu anderen Falt-Smartphones höheren Strapazierfähigkeit zum „marktbeherrschenden Falt-Smartphone“ werden wird. Er argumentiert sogar, das Gerät sei „so beeindruckend“, dass es „Falt-Smartphones zur neuen Normalität machen“ werde.