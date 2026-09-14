WhatsApp arbeitet an neuer Sidebar für die iPad-App

Ich persönlich nutze den WhatsApp Messenger (App Store-Link) nur auf dem iPhone und auf dem Mac, auf dem iPad habe ich die Anwendung überhaupt gar nicht installiert. Trotzdem ist die aktuelle Meldung, die natürlich vom gut informierten Blog WABetaInfo stammt, ziemlich interessant. Anscheinend arbeitet WhatsApp nämlich an einer neuen Sidebar für die iPad-Anwendung.

„Konkret führt WhatsApp eine neue Seitenleiste für das iPad ein, die der bereits auf dem Mac verfügbaren entspricht. Das erleichtert es den Nutzern, auf einem größeren Bildschirm zwischen verschiedenen Bereichen zu wechseln“, heißt es auf WABetaInfo.

Über die Sidebar kann man alle wichtigen Bereiche der App erreichen, unter anderem Chats, Status-Updates, Communities, Anrufe und Meta AI. Auch archivierte Chats lassen sich direkt über die Seitenleiste erreichen. Die Sidebar ist nach dem Start der App sichtbar, kann aber einfach eingeklappt werden, um den Fokus auf die offenen Chats zu lenken.

Was lässt sich WhatsApp für das iPhone Duo einfallen?

Ist das vielleicht sogar ein kleiner Ausblick darauf, was uns zukünftig auf dem iPhone Duo erwartet? Immerhin bietet das innere Display ähnlich viel Platz, wie auch das iPad mini.

Apple hat zuletzt aber betont, dass es den Entwicklerinnen und Entwicklern ans Herz legt, nicht einfach nur eine iPad-App auf das iPhone Duo zu bringen. Stattdessen soll der vorhandene Platz für das neue Bedienkonzept mit den wichtigsten Bedienelementen am seitlichen Bildschirmrand genutzt werden.

Das dürfte also noch mal ein weiteres Thema für den WhatsApp Messenger werden. Bis zum Marktstart des iPhone Duo verbleibt ja noch mehr als ein ganzer Monat, bis dahin dürften wir sicherlich auch entsprechende Statusmeldungen erhalten. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie WhatsApp auf dem iPad Duo aussehen könnte – schreibt eure Meinungen gerne in die Kommentare.