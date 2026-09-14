Bisher hat Apple die Kamera-App für iPhone und iPad bewusst minimalistisch gehalten, um einfach drauf los zu knipsen. Das funktioniert auch wunderbar, doch wer mehr Kontrolle über die Einstellungen wollte, musste stets zu Drittanbieter-Apps wie zum Beispiel Blackmagic Camera greifen.

Mit iOS 27 liefert Apple ab heute aber eine überarbeitete Kamera-App aus, die endlich mehr Kontrolle über diverse Einstellungen ermöglicht. Am oberen Displayrand, wo die Kamera-App Schnelleinstellungen anbietet, könnt ihr fortan selbst entscheiden, welche Optionen ihr sehen wollt. Zur Auswahl stehen:

Blitz, Live-Foto, Seitenverhältnis, Timer, Belichtung, Stile, Tiefe, Nachtmodus, automatische Ausrichtung und Format. Je nach iPhone kommen Center Stage oder das Dateiformat hinzu. Insgesamt lassen sich 8 Shortcuts frei am oberen Displayrand platzieren, um einen Schnellzugriff auf die Einstellungen zu ermöglichen.

So könnt ihr die Pro-Funktionen der Kamera-App in iOS 27 nutzen

Kamera-App öffnen. Unten auf das 6-Punkte-Icon drücken. Oben links „Bearbeiten“ auswählen. Jetzt könnt ihr die Fotosteuerung bearbeiten, Shortcuts hinzufügen, verschieben oder entfernen.

Apple hat die neuen Funktionen eingeführt, um vor allem Nutzer und Nutzerinnen mehr Kontrolle über die eigenen Fotos zu bieten, die ein neues iPhone 18 Pro oder iPhone 18 Pro Max nutzen. Hier setzt Apple nämlich auf eine variable Blende, die automatisch funktioniert, aber fortan auch manuelle Optionen bietet.

Die neue Kamera-App steht nicht nur für das iPhone 18 Pro bereit, sondern für alle iPhones, die mit iOS 27 kompatibel sind. Da nicht jedes iPhone-Modell alle Kamera-Funktionen an Bord hat, kann sich die Auswahl je nach Gerät leicht unterscheiden.

Apple gibt iOS 27 heute Abend gegen 19 Uhr zum Download frei, sodass ihr die neue Kamera-App noch heute ausprobieren könnt.