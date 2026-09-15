Nach dem Update auf iOS 27 fühlt sich das iPhone ziemlich vertraut an, denn auf den ersten Blick gibt es kaum sichtbare Neuerungen. Apple betreibt Feintuning, optimiert Liquid Glass und macht das ganze System schneller. Abgesehen von Siri AI, die wohl größte Neuerungen des Updates, die bei uns aber nicht erscheint, haben wir hier für euch die neusten Funktionen aufgelistet.

Auch wenn das Upgrade für uns dieses Jahr eher klein ausfällt, lohnt sich die Installation trotzdem, denn sowohl iOS 27 als auch iOS 26.7 beheben mehr als 100 Sicherheitslücken. Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz lassen sich Lücken deutlich schneller aufspüren, sodass Apple in letzter Zeit ziemlich viele dieser geschlossen hat.

Es gibt keine bekannten Fälle

Auch im Kernel hat Apple mehrere Schwachstellen geschlossen. Besonders brisant: Eine Lücke hätte bösartigen Apps theoretisch Root-Zugriff verschaffen können, eine andere hätte die Ausführung von Schadcode aus der Ferne über Bluetooth ermöglicht. Wer sich für alle Details interessiert, findet die vollständige Liste der geschlossenen Sicherheitslücken sowohl für iOS 27 als auch für iOS 26.7 direkt bei Apple.

Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass eine dieser Schwachstellen bereits aktiv ausgenutzt wurde. Trotzdem gilt: Jetzt, wo die technischen Details öffentlich bekannt sind, steigt das Risiko für alle, die ihr Gerät noch nicht aktualisiert haben.