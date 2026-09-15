Neue Ugreen Powerbank mit neuartiger Flüssigkühlung startet

Erstmals auf der IFA vor wenigen Wochen offiziell präsentiert, startet die neue Ugreen MagFlow Pro Powerbank mit neuartiger Flüssigkühlung auf Amazon. Und Ugreen lässt sich die neue Technologie fürstlich bezahlen, denn die mit 10.000 mAh ausgestattete Powerbank kostet 119,99 Euro. Immerhin: Zum Start gibt es 12 Prozent Rabatt, sodass der Preis bei „nur“ noch 105,99 Euro liegt.
Die verbaute Flüssigkühlung ist definitiv das Alleinstellungsmerkmal der neuen Powerbank. Ein zirkulierendes Kühlmittel soll dabei sowohl den Akku als auch das iPhone kühl halten, um eine schnellere Ladung zu gewährleisten und gleichzeitig den iPhone-Akku zu schonen. Durch ein Fenster könnt ihr das sich bewegende Kühlmittel sogar sehen, sodass der Effekt „anfassbar“ wird.
Powerbank kühlt das iPhone während des Ladevorgangs
Ich hatte die Powerbank auf der IFA in Berlin kurz in der Hand, und sobald der Ladevorgang startet, setzt sich das Kühlmittel in Bewegung. Laut Ugreen erfolgt die Aufladung bis zu 10 Grad kühler, ebenso gibt es bis zu 44 Prozent weniger Wärmeentwicklung. Diese Zahlen stammen natürlich aus Labortests, dennoch sollte der Effekt im Alltag gegeben sein.
Mit Qi2 und 25 Watt lädt ein iPhone mit MagSafe innerhalb von 40 Minuten auf 50 Prozent auf. Noch schneller geht es mit dem integrierten Kabel, das auch als Trageschlaufe dient, denn hier erfolgt die Aufladung mit bis zu 45 Watt. Innerhalb von 2 Stunden lässt sich die Powerbank über das Kabel von 0 auf 100 Prozent wieder aufladen, wenn ein Netzteil mit mindestens 45 Watt zum Einsatz kommt.
Als kleines Extra gibt es an der Seite ein Display, das die Ladeleistung, den Akkustand sowie die Ladezyklen anzeigt.
Ugreen lässt sich die Neuerungen teuer bezahlen
Mir gefällt der innovative Gedanke, allerdings schreckt der hohe Preis aktuell noch ab. Powerbanks ohne Kühlung und mit MagSafe, gibt es schon für die Hälfte des Preises.
- Flüssigkeitskühlung und mehrere Wärmeableitungssysteme: Dank der Flüssigkeitskühlungstechnologie und UGREEN CryoPulse wird die Temperatur...
- Blitzschnelles kabelloses Laden mit 25W: Unterstützt die Qi 2.2-Zertifizierung und kabelloses Laden mit 25W, wodurch die Ladeeffizienz im Vergleich...
Kommentare 6 Antworten
Ugreen begibt sich hier auf die dunklen Preis-Pfade von ANKER…
Angebot und Nachfrage, da ja Ugreen ähnlich wie Anker einfach überall beworben wird bei den ganzen Techblogs, werden immer mehr Kunden auf das Zeug aufmerksam und somit geht sie Preisschraube nach oben. Bis der nächste Player ins spiel kommt und Anker sowie Ugreen so ein dasein wie Belkin und Co fristen.
Hab selbst gerne Anker und später Ugreen gekauft, gerade wenn es um Lightning oder USB-C Kabel ging aber sowie es da mal wieder neue braucht werde ich wohl schauen was es sonst noch so gibt. Sind viele mit guten Features am Markt.
Yop Dito, bei mir dasselbe.
Als ANKER noch mit AUKEY konkurrierte auf amazon waren die Preise ok.
Als dann aber AUKEY verbannt wurde gingen die ANKER Preise straff nach oben.
Später hatte ich dann UGREEN für mich entdeckt, bisher auch P/L Top.
Aber jetzt scheinen sie auch abzuheben…
Hast du noch andere Empfehlungen?
Hatte mal INUI für mich entdeckt, sind aber auch recht schnell wieder von der Bildfläche verschwunden, bieten kaum neue Produkte.
Dann noch SHARGE aber das ist so mehr Nerd-Design Spielzeug zu hohen Preisen.
ZENS hat auch coole Produkte, aber die Qualität schwankt sehr, von exzellent bis hin zu naja….
Magtame USB-C Kabel sowie Lightning Kabel würde ich mir demnächst mal ansehen.
Lightning Kabel sind MFi Zertifiziert und haben PD 3.0 mit 30Watt
USB-C Kabel haben ebenfalls PD3.0 und es gibt welche die bis zu 240Watt können
Was mich aber generell daran interessiert ist dass es sich Magnetisch zusammen rollt, heißt man muss selbst nicht mehr großartig rumfummeln wenn die Kabel aufn Schreibtisch rumliegen ohne das was angesteckt ist.
An Netzteilen nutze ich momentan Aioneus (optisch schauen da viele gleich aus, entsprechend vermutlich nur ein ungelabeltes China Netzteil), gerade die Abgewinkelten finde ich gut. Haben neben 2x USB-C auch immer noch 2x USB-A mit an Board, was ich halt noch benötige. Gibt definitiv schnellere Ladegeräte aber mir langt es, gehöre nicht zu der Fraktion die Geräte so schnell wie möglich laden muss.
Was auch immer an einer passiv Kühlung „aktiv“ ist.
Interessantes Konzept.
Mein Kommentar ist vielleicht ein bisschen off-topic, doch verstehe ich nach wie vor nicht, warum die Kapazität von Powerbanks meistens (so gut wie immer) in mAh angegeben wird. Ohne die Spannung zu berücksichtigen ist das doch ein nichtssagender Begriff. Zwei Powerbanks mit identischen 10.000 mAh können unterschiedliche Energiemengen enthalten, wenn die Zellchemie oder Zellkonfiguration abweicht. In Wh (Wattstunden) wäre der Vergleich eindeutig. Bei den oft verwendeten 3,7 Volt hätte so ein 10.000 mAh Akku 37 Wh gespeicherte Energie mit anderen Voltzahlen wären es eben mehr oder weniger und die Wh sind das, was eigentlich zählt. Aber 37 hört sich unter Marketinggesichtspunkten natürlich lange nicht so gut an wie 10.000.