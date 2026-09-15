Neue Ugreen Powerbank mit neuartiger Flüssigkühlung startet

Erstmals auf der IFA vor wenigen Wochen offiziell präsentiert, startet die neue Ugreen MagFlow Pro Powerbank mit neuartiger Flüssigkühlung auf Amazon. Und Ugreen lässt sich die neue Technologie fürstlich bezahlen, denn die mit 10.000 mAh ausgestattete Powerbank kostet 119,99 Euro. Immerhin: Zum Start gibt es 12 Prozent Rabatt, sodass der Preis bei „nur“ noch 105,99 Euro liegt.

Die verbaute Flüssigkühlung ist definitiv das Alleinstellungsmerkmal der neuen Powerbank. Ein zirkulierendes Kühlmittel soll dabei sowohl den Akku als auch das iPhone kühl halten, um eine schnellere Ladung zu gewährleisten und gleichzeitig den iPhone-Akku zu schonen. Durch ein Fenster könnt ihr das sich bewegende Kühlmittel sogar sehen, sodass der Effekt „anfassbar“ wird.

Powerbank kühlt das iPhone während des Ladevorgangs

Ich hatte die Powerbank auf der IFA in Berlin kurz in der Hand, und sobald der Ladevorgang startet, setzt sich das Kühlmittel in Bewegung. Laut Ugreen erfolgt die Aufladung bis zu 10 Grad kühler, ebenso gibt es bis zu 44 Prozent weniger Wärmeentwicklung. Diese Zahlen stammen natürlich aus Labortests, dennoch sollte der Effekt im Alltag gegeben sein.

Mit Qi2 und 25 Watt lädt ein iPhone mit MagSafe innerhalb von 40 Minuten auf 50 Prozent auf. Noch schneller geht es mit dem integrierten Kabel, das auch als Trageschlaufe dient, denn hier erfolgt die Aufladung mit bis zu 45 Watt. Innerhalb von 2 Stunden lässt sich die Powerbank über das Kabel von 0 auf 100 Prozent wieder aufladen, wenn ein Netzteil mit mindestens 45 Watt zum Einsatz kommt.

Als kleines Extra gibt es an der Seite ein Display, das die Ladeleistung, den Akkustand sowie die Ladezyklen anzeigt.

Ugreen lässt sich die Neuerungen teuer bezahlen

Mir gefällt der innovative Gedanke, allerdings schreckt der hohe Preis aktuell noch ab. Powerbanks ohne Kühlung und mit MagSafe, gibt es schon für die Hälfte des Preises.