Decoded: Zwei neue magnetische iPad-Tastaturcases mit QWERTZ-Layout und Trackpad

Das iPad ist längst nicht mehr nur Tablet für unterwegs. Ob im Studium, im Home Office oder auf Reisen: Immer häufiger ersetzt Apples Tablet zumindest teilweise den klassischen Laptop. Das niederländische Zubehör-Unternehmen reagiert auf diesen Trend mit neuen Tastaturcases, die das iPad Air und iPad Pro um eine abnehmbare Tastatur samt Trackpad erweitern. Die Modelle sind für das iPad 11 Air, iPad 11 Pro und iPad 13 Pro konzipiert.

Im Mittelpunkt steht die magnetische Verbindung zwischen iPad und Tastatur. Dadurch lässt sich das Keyboard bei Bedarf unkompliziert anbringen oder wieder entfernen. Das Case bleibt dabei vergleichsweise schlank und soll den Wechsel zwischen klassischer Tablet-Nutzung und produktivem Arbeiten möglichst einfach machen. Eine integrierte Standfunktion erlaubt außerdem die Nutzung sowohl im Quer- als auch im Hochformat.

Für die Navigation setzt Decoded auf ein integriertes Multi-Touch-Trackpad, das die üblichen iPadOS-Gesten unterstützt. Dazu kommt ein deutsches QWERTZ-Layout mit Shortcut-Tasten für häufig benötigte Funktionen. Zusammen mit den präzisionsgefertigten Tasten soll so ein Tippgefühl entstehen, das stärker an ein Notebook erinnert. Die Hintergrundbeleuchtung lässt sich in vier Helligkeitsstufen regulieren und bietet zusätzlich einen sogenannten Breathing-Modus.

Ausdauer für lange Arbeitstage: Bis zu 800 Stunden Nutzung

Auch beim Akku setzt Decoded auf einen möglichst unkomplizierten Betrieb. Ohne eingeschaltete Beleuchtung sollen bis zu 800 Stunden Nutzung möglich sein, bei voller Helligkeit sind es laut Hersteller bis zu acht Stunden. Nach zwei Minuten Inaktivität wechselt die Tastatur automatisch in den Standby-Modus, während ein Auto-Sleep-Modus nach zehn Minuten zusätzlich Energie sparen soll. Geladen wird über USB-C, eine vollständige Aufladung dauert rund zwei Stunden.

Beim Gehäuse kombiniert das niederländische Unternehmen hochwertiges Flüssigsilikon mit einem weichen Innenfutter aus Mikrofaser. Das Material soll für eine griffige Oberfläche sorgen und gleichzeitig das iPad vor Kratzern schützen. Die drahtlose Verbindung erfolgt über Bluetooth 4.0. Mit 575 Gramm Gewicht und Abmessungen von 25 × 18 × 2 Zentimetern bleibt das Tastaturcase allerdings nicht völlig unsichtbar im Gepäck.

Die Tastaturcases für das iPad 11 Air (Amazon-Link) und iPad 13 Pro (Amazon-Link) sind ab sofort bei Amazon erhältlich. Der angegebene Verkaufspreis liegt jeweils bei 129,99 Euro. Das Modell für das iPad 11 Pro soll in Kürze folgen.

Decoded Detachable Keyboard with Trackpad | Kabellose Bluetooth-Tastatur... KOMPATIBILITÄT: Passend für das iPad 11 Air; magnetisches Tastaturcase mit integrierter Schutzfunktion, abnehmbarer Tastatur und Trackpad für...

TRACKPAD: Integriertes Multi-Touch-Trackpad mit Unterstützung für iPadOS-Gesten; ermöglicht präzise Cursorsteuerung und eine komfortable Bedienung...