Neuer Bericht: iPhone 17 Pro-Hüllen passen offenbar auch zum iPhone 18 Pro

Wer vom iPhone 17 Pro auf das neue iPhone 18 Pro wechselt, könnte sich den Kauf einer neuen Schutzhülle sparen: Das berichtet der Apple-Blog TUAW. Apple setzt bei den beiden Pro-Modellen auf exakt die gleichen Gehäusemaße: 150 Millimeter Höhe, 71,9 Millimeter Breite und 8,75 Millimeter Tiefe sind es sowohl beim iPhone 17 Pro als auch beim iPhone 18 Pro. Trotz neuer Technik im Inneren bleibt das äußere Design damit weitgehend unverändert.

Das gilt ebenfalls für die größeren Modelle. iPhone 17 Pro Max und iPhone 18 Pro Max kommen beide auf 163,4 × 78 × 8,75 Millimeter. Auch bei den wichtigen Bedienelementen gibt es keine großen Änderungen. Action-Button, Lautstärketasten, Seitentaste und Kamerasteuerung sitzen weiterhin an den gewohnten Stellen. USB-C und die breite Kameraplattform bleiben ebenfalls erhalten.

Beim Innenleben hat Apple dagegen deutlich nachgelegt. Das iPhone 18 Pro soll mit dem neuen A20-Pro-Chip arbeiten und ein überarbeitetes Kühlsystem erhalten. Dazu kommt eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit variabler Blende. Bemerkenswert ist vor allem, dass Apple diese Neuerungen unterbringen konnte, ohne das Gehäuse größer oder dicker zu machen.

Apple hält sich mit Versprechen zurück

Offiziell garantiert Apple allerdings nicht, dass ältere Hüllen mit den neuen iPhones kompatibel sind. Die aktuellen Silikon- und TechWoven-Hüllen werden in den Produktbeschreibungen lediglich für die iPhone-18-Pro-Generation ausgewiesen. Gleichzeitig gibt es Hinweise aus dem Zubehörmarkt: Auf Verpackungen von OtterBox sollen bereits Angaben aufgetaucht sein, die eine Kompatibilität mit iPhone 17 Pro und iPhone 18 Pro nennen. Auch im Webshop von Spigen werden bei der Suche nach iPhone 18 Pro-Cases solche genannt, die auch mit dem iPhone 17 Pro kompatibel sind. Mein Pressekontakt bei Woodcessories äußerte sich wie folgt zu diesem Thema:

„[B]ezüglich der Abmessungen kann ich dir sagen, dass das iPhone 18 Pro dem Vorgänger zwar sehr ähnlich ist, wir an unseren Cases aber dennoch minimale Anpassungen vorgenommen haben. Das war vor allem für die neue, erhöhte Kamera wichtig, um beim iPhone 18 Pro wieder einen absolut perfekten Sitz zu garantieren.“

Bei gewöhnlichen Hüllen aus Silikon, Kunststoff oder Leder dürfte die identische Bauform daher kaum Probleme bereiten. Vorsicht ist jedoch bei besonders passgenauen Modellen angebracht. Eng anliegende Kameraringe, integrierte Linsenschutz-Elemente oder exakt geformte Tastenabdeckungen könnten trotz gleicher Gehäusemaße nicht perfekt passen. Apple veröffentlicht schließlich nicht jedes Detail zu Kamerahöhen oder den exakten Positionen einzelner Bedienelemente.