Apples Smart Home Display soll im Oktober erscheinen

Nachdem Apple auf der iPhone-Keynote einige Dinge ausgelassen hat, unter anderem wurden Apple TV oder HomePod nicht mit einer Silbe erwähnt, dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass es im Oktober noch einmal Neuigkeiten aus Cupertino geben wird. Eine weitere Keynote? Oder doch nur einfache Pressemitteilungen? Ein heißer Kandidat scheint jedenfalls das HomePad zu sein, Apples erstes Smart Home Display.

Natürlich ist es Apple-Analyst Mark Gurman, der in seinem wöchentlichen Newsletter Informationen zum potenziellen Gerät mit uns teilt. Er geht davon aus, dass das KI-gesteuerte Gerät von Apple bereit für eine Vorstellung im Oktober ist. Nachdem Siri AI in den USA gestartet ist, ist der Weg frei für das HomePad.

Dafür soll Apple extra ein neues Betriebssystem entwickelt haben, das wie eine Mischung aus iOS, tvOS und watchOS aussieht. Das Display bekommt einen eigenen Homescreen mit Widgets und Uhrzeit-Anzeigen, die an die Apple Watch oder den verbesserten Standby-Modus im iPhone Duo erinnern sollen.

So soll das HomePad von Apple aussehen

„Der fast quadratische Bildschirm wird in verschiedenen Ausführungen erhältlich sein: Entweder steht er auf einem Ständer – und sieht dabei aus wie ein halbierter HomePod mini – oder er lässt sich an der Wand befestigen“, schreibt Mark Gurman. „Er ähnelt am ehesten einem Echo Show von Amazon, hat aber einen deutlich kleineren Bildschirm.“

Während Amazon sich beim Echo Show aber eher für eine einfache und wenig zu individualisierende Oberfläche entschieden hat, könnte genau das den Unterschied beim HomePad machen. „Es vereint alle Steuerungsfunktionen für deine vernetzten Geräte, Videotelefonate, Gegensprechanlagen und Medien und bietet dir gleichzeitig Zugriff auf Apple-Dienste und -Apps“, heißt es von Gurman.

Prinzipiell dürfte Siri AI, das auf dem iPhone ja vorerst nicht den Weg in die EU findet, auch hierzulande auf dem HomePad verfügbar sein. Aktuell fehlt hier allerdings noch die deutsche Lokalisierung. Ganz ähnlich wie auf dem Mac, der ja nicht als Gatekeeper gilt. Hier ist Siri AI in Deutschland zwar prinzipiell verfügbar, praktisch aber noch nicht ordentlich nutzbar.