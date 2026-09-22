Apples Smart Home Display soll im Oktober erscheinen

Nachdem Apple auf der iPhone-Keynote einige Dinge ausgelassen hat, unter anderem wurden Apple TV oder HomePod nicht mit einer Silbe erwähnt, dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass es im Oktober noch einmal Neuigkeiten aus Cupertino geben wird. Eine weitere Keynote? Oder doch nur einfache Pressemitteilungen? Ein heißer Kandidat scheint jedenfalls das HomePad zu sein, Apples erstes Smart Home Display.
Natürlich ist es Apple-Analyst Mark Gurman, der in seinem wöchentlichen Newsletter Informationen zum potenziellen Gerät mit uns teilt. Er geht davon aus, dass das KI-gesteuerte Gerät von Apple bereit für eine Vorstellung im Oktober ist. Nachdem Siri AI in den USA gestartet ist, ist der Weg frei für das HomePad.
Dafür soll Apple extra ein neues Betriebssystem entwickelt haben, das wie eine Mischung aus iOS, tvOS und watchOS aussieht. Das Display bekommt einen eigenen Homescreen mit Widgets und Uhrzeit-Anzeigen, die an die Apple Watch oder den verbesserten Standby-Modus im iPhone Duo erinnern sollen.
So soll das HomePad von Apple aussehen
„Der fast quadratische Bildschirm wird in verschiedenen Ausführungen erhältlich sein: Entweder steht er auf einem Ständer – und sieht dabei aus wie ein halbierter HomePod mini – oder er lässt sich an der Wand befestigen“, schreibt Mark Gurman. „Er ähnelt am ehesten einem Echo Show von Amazon, hat aber einen deutlich kleineren Bildschirm.“
Während Amazon sich beim Echo Show aber eher für eine einfache und wenig zu individualisierende Oberfläche entschieden hat, könnte genau das den Unterschied beim HomePad machen. „Es vereint alle Steuerungsfunktionen für deine vernetzten Geräte, Videotelefonate, Gegensprechanlagen und Medien und bietet dir gleichzeitig Zugriff auf Apple-Dienste und -Apps“, heißt es von Gurman.
Prinzipiell dürfte Siri AI, das auf dem iPhone ja vorerst nicht den Weg in die EU findet, auch hierzulande auf dem HomePad verfügbar sein. Aktuell fehlt hier allerdings noch die deutsche Lokalisierung. Ganz ähnlich wie auf dem Mac, der ja nicht als Gatekeeper gilt. Hier ist Siri AI in Deutschland zwar prinzipiell verfügbar, praktisch aber noch nicht ordentlich nutzbar.
Kommentare 11 Antworten
Für die Wand , wird gekauft!😎 und wegen Siri AI: ich kann es nicht oft genug wiederholen: FUCK the eu!!!
Das Teil soll kleiner als ein iPad seien, wohnst du also nicht gerade in eine Rattenloch, so wird es ziemlich verloren an der Wand aussehen.
Beim Rest kann man nur den Kopfschütteln, ohne EU, die Dich unteranderen sehr gut schütz, würdest du und viele andere die was gegen die EU haben, vermutlich in der Gosse sitzen. Da die Konzerne, einen kompletten Freifahrtsschein dann hätten und mit euch machen könnten was sie wollen. Ihr habt das System nicht durchschaut, auch wenn ihr es euch einredet. Ihr seit auch nicht Systemkritisch, ihr seid einfach ein Haufen der von der anderen Seite schön mit alternativen Fakten gebrainwashed wurdet.
Bin aber auch überzeugt dass hier dein EU gebashe eh nicht lange stehen wird.
👍
Die Frage ist doch, warum die EU uns in diesem Fall so besonders fürsorglich „beschützt“? Ich persönlich glaube nicht, dass es dabei um uns (die Bürger) geht. Die Grundidee ist ja ganz gut und nachvollziehbar, fühlt sich für mich aber irgendwie fadenscheinig an.
Was Siri AI angeht, beschützt uns die EU nicht, sie will uns schlicht die Wahl lassen welche AI wir tief in unserem Smartphone haben wollen.
Ob man dann selbst sich für die schlechteste Siri AI entscheidet oder eine bessere Gemini, ChatGPT etc. darfst du dann entscheiden.
Sehe es nicht so einfach.
Das Apple sich sträubt alle Informationen „einfach so“ für alle KI Modelle zu öffnen scheint mir verständlich.
Ja klar die Freigabe der AI ist dann jedem selbst überlassen.
Damit der Sicherheitsfaktor flöten geht, was Apple bisher immer wichtig war.
(weil EU vorschreibt das alle Systemzugriffe wie für SiriAI nutzbar sein sollen für die „Fremdhersteller“)
PS: Google steht aktuell mit Gemini vor derselben Herausforderung, mit dem Unterschied das sie es einfach in der EU released haben und jetzt nachträglich, mit einer Frist von 18 Monaten (2 sind bereits vorbei) dasselbe machen sollen.
Sehr lustig, daß überall der GurKIman zititert wird, daß der Bildschirm fast quadratisch sein soll und die KI-Bilder dazu dann alle im 16:9 Format sind. 🙂
Für mich wäre aber so ein Teil an der Wand nichts, denn was bringt mir das z.B. im Ergeschoss, wenn ich gerade zwei Ebenen darüber im Dachboden bin? Dann lieber die Dinge, die nicht automatisiert ablaufen können, per iPhone, iPad, Android Tablet oder Apple Watch, Taster erledigen.
Der Mytos die Legende… DAS HomePad!
Naja glaube noch nicht wirklich dran, wie lange wird davon schon geredet?
Und auch dieser GurKIman Satz: „ehesten einem Echo Show von Amazon, hat aber einen deutlich kleineren Bildschirm“
Hoffe er meint die 11″ Variante.
Auch würde mich die Stromversorgung interessieren…
Hab selbst iPad Halterungen an der Wand mit einer (dahinter versteckten) dauerhaften USB-C Versorgung.
Was alles andere als gut für den Akku ist… Hoffentlich macht Apple sich Gedanken…
> dauerhaften USB-C Versorgung
Tja, da wird es wohl Zeit für den Einsatz von Automatisierungen.
Ich habe hier zwei Amazon Tablets, die mir die Kontrolle meines Lyrion Musikservers erlauben, in der Küche und im Dachboden stehen. Dort ist ein Netzteil über eine schaltbare Steckdose dran.
Die auch installierte Home Assistant Companion App liefert mir den Ladezustand der Akkus zu Home Assistant. Dort gibt es zwei Automatisierungen, die bei 30% die Steckdose einschalten und bei 80% wieder ausschalten. Das funktioniert perfekt.
Das sollte sich in der Wand mit einem kleinen Relais (Shelly, Wago, etc.) doch sicherlich auch machen lassen.
Ja habe hinter dem Tablet (direkt an die Wand montiert) ein 230V Unterputz USB-C Netzteil.
(Smart Things S24 C mit 12W <- falls dir das was sagt)
Absichtlich das schwache mit "nur" 12W genommen.
Leider ist in der Unterputzdose hinter dem s24 auch kein Platz mehr, alles schon versucht mit einem Shelly mini Gen3 usw…
Bin verzweifelt auf der Suche nach so einer steuerbaren Unterputz 230V Lösung.
Leider ist schon das S24 C so einzigartig und dazu noch ein steuerbares quasi nicht zu finden…
Oder hättest du einen Tip?
Deswegen wäre ich wirklich auf die HomePad Lösung gespannt, da ja dies auch irgendwie Strom bekommen muss.
Bitte in Titan und ü 2000 € damit man sich sein Status an die Wand hängen kann.
Ps: gut das ich in Eu lebe.