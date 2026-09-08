Dyson Airsmooth: Neue Warmluftbürste ist jetzt erhältlich

Rund um die IFA in Berlin hat Dyson in der vergangenen Woche etliche neue Produkte vorgestellt, bereits wenige Tage zuvor wurde die erste Zahnbürste mit Kamera-Technologie und automatischer Zahnzwischenraumreinigung vorgestellt. Eines der neuen Gadgets ist nun ebenfalls schon verfügbar: Die Dyson Airsmooth Warmluftbürste für 249 Euro.

Ehrlicherweise kann ich mit meiner kurzen Haarpracht nicht wirklich mitreden, ich versuche aber trotzdem mal, die wichtigsten Informationen rund um das Produkt für euch zusammenzufassen. Zumindest eine Präsentation konnte ich mir vor ein paar Wochen schon ansehen und ich hatte die Warmluftbürste auch schon mal in der Hand…

Unterschiede des Dyson Airsmooth zu herkömmlichen Warmluftbürsten

Den Unterschied zu günstigeren Produkten dieser Kategorie machen sicherlich die Borsten. Dyson Airsmooth ist mit gleich drei verschiedenen Borsten ausgestattet, die alle eine konkrete Funktion übernehmen:

Anti-Snag-Borsten: Gleiten sanft durchs Haar, reduzieren Verwicklungen und Haarbruch für mehr Kopfhautkomfort beim Styling.

Pivot Flex-Borsten: Lenken den Luftstrom präzise, beugen sich bis zu 90 Grad und reduzieren Frizz sowie Verhedderung.

Anti-Frizz-Borsten: Dehnen, glätten und entfrizzen in einer fließenden Bewegung für perfekte Spannung.

Kombiniert wird das Ganze durch eine intelligente Temperaturkontrolle. Dyson Airsmooth misst 100 Mal pro Sekunde die Temperatur, um zu verhindern, dass die Haare zu hohen Temperaturen ausgesetzt werden.

Nur eine Sache kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht sagen: Ob das alles auch wie gewünscht funktioniert. Generell kann ich allerdings sagen, dass die Haarprodukte von Dyson normalerweise ziemlich gut funktionieren. Ich habe vor ein paar Wochen den Dyson Airstrait in der Familie verliehen und habe ziemlich starkes Feedback bekommen. Am Ende hilft wohl nur eines: Ausprobieren. Genau dafür bietet Dyson eine 30-tägige „Geld-zurück-Garantie“.