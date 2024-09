iPhone 16 Hüllen von Bandwerk: Mit und ohne Leder eine echte Empfehlung

Anzeige. In wenigen Tagen ist es endlich soweit: Das iPhone 16 startet offiziell und wir können das neue Smartphone endlich in den Händen halten. Obwohl das nackte iPhone sich einfach genial anfühlt, ist eine Schutzhülle für viele unumgänglich, um das teure Schmuckstück zu schützen. Ich habe mir die neuen iPhone 16-Cases von Bandwerk angesehen, die optisch was her machen und einen guten Schutz bieten.

iPhone 16 Sport Leder Hülle von Bandwerk im Test

Während Apple komplett auf den Einsatz von Leder verzichtet, bietet Bandwerk weiterhin eine Leder-Variante an. Auf der Rückseite kommt wasserfestes Leder aus der traditionsreichen deutschen Gerberei Heinen zum Einsatz, die seit 1891 für umweltfreundliche und sozial verantwortungsvolle Lederverarbeitung steht. Die Verarbeitung ist fehlerfrei und das Case fühlt sich sehr gut in der Hand an.

Für erhöhten Schutz kommt ein TPU-Stoßfänger und ein Polycarbonat-Rahmen zum Einsatz, der das iPhone bei Stürzen vor schlimmeren Defekten bewahrt. Das Case selbst ist mit recyceltem Mikrofaser-Innenfutter ausgekleidet, um auch hier das iPhone 16 sanft zu schützen. Des Weiteren ist auch das Kamera-Modul besonders gut geschützt, da hier ein Kameraschutz aus luft- und raumfahrttauglichem Aluminium verwendet wird, das dafür sorgt, dass die Kamera keinen direkten Kontakt zum Untergrund hat. Umgekehrt ist auch sichergestellt, dass das Display durch die Umrandung nicht direkt auf dem Untergrund liegt.

Aussparung für die neue Kamerasteuerung

Sowohl die Seitentaste, die Lautstärketasten als auch die Aktionstaste, lassen sich durch die zusätzlichen Tasten an der Hülle weiterhin einwandfrei bedienen. Für die Kamerasteuerung, auch gerne als Aufnahmetaste bezeichnet, gibt es hingegen eine Aussparung.

Ich persönlich mag die orange Variante besonders gerne, aber auch die Farben Graphite, Chocolate und Slate Green machen optisch was her. Wenn ihr nicht auf Leder verzichten wollt, bietet das neue Case von Bandwerk einen guten Material-Mix, der das iPhone vor Kratzern schützt und Stürze abfedert. Darüber hinaus gibt es auch MagSafe, damit die Cases mit vielerlei Zubehör kompatibel sind.

Das neue iPhone 16 Sport Leder Case von Bandwerk ist für das iPhone 16, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max erhältlich und kostet 59 Euro. Mit unserem Gutschein appgefahrencase10 könnt ihr aber 10 Euro sparen und bezahlt demnach nur 49 Euro!

iPhone 16 Sport Hülle von Bandwerk ist vegan

Als Alternative zum Leder-Case bietet Bandwerk mit der Sport-Hülle eine vegan Variante an, die vorwiegend aus PU (Polyurethan) hergestellt ist. Das Case vereint die gleichen Eigenschaften wie die Leder-Hülle und bietet ebenfalls einen hochwertigen Aluminium-Schutz für die Kamera sowie eine ausgekleidete Innenseite mit Mikrofasergewebe.

Statt Leder kommt auf der Rückseite recyceltes PU zum Einsatz, das von Haus extrem strapazierfähig und wasserfest ist und gleichzeitig auch umweltfreundlich. Natürlich bleiben alle Tasten weiterhin frei zugänglich und auch hier ist die Hülle für die Kamerasteuerung ausgespart. Auch hier sind Magnete für MagSafe eingebaut, um diverses Zubehör nutzen zu können.

Die Sport Hülle von Bandwerk liegt gut in der Hand und fühlt sich sogar etwas stumpfer an, als die Leder-Variante. Die Farbauswahl ist nicht ganz so groß, denn die vegan Sport-Variante gibt es nur in Graphite und Nano Grey. Mit 55 Euro ist das Case etwas günstiger als die Hülle mit Lederüberzug. Nutzt auch hier unseren Gutschein appgefahrencase10 und bezahlt nur 45 Euro!