Apple aktualisiert iWork-Apps für iOS 18 und Co

Nur für wenige Ausnahmen kommt auf meinem Macs noch Excel von Microsoft zum Einsatz, in den allermeisten Fällen setze ich in Sachen Office-Apps auf das Angebot von Apple. Die Apps sind mittlerweile richtig gut geworden und zudem kostenlos nutzbar, was ja durchaus ein ausschlaggebender Punkt sein kann.

Im Zuge der großen Update-Welle am Montag, neben iOS 18 gab es ja auch neue Betriebssysteme für iPad, Mac und Apple Watch, hat Apple auch seine iWork-Suite auf den neuesten Stand gebracht. Es gibt Aktualisierungen für Keynote, Numbers und Pages. Was sich getan hat, fassen wir in diesem Artikel zusammen.

Die neuen Funktionen von Keynote im Überblick

Blättere mit freien Händen durch deine Folien, indem du Doppeltippgesten auf kompatiblen Modellen der Apple Watch verwendest (watchOS 11 erforderlich).

Sieh dir HDR-Bilder und -Filme auf unterstützten Geräten mit höherem dynamischem Bereich an (iOS 18 oder iPadOS 18 erforderlich).

Drücke den Apple Pencil Pro, um schnell zwischen Werkzeugen, Linienstärken und Farben zu wechseln.

Verwende die neue Dokumentübersicht, um bequem eine neue Präsentation zu erstellen oder eine ältere zu finden (iOS 18 oder iPadOS 18 erforderlich).

Die neuen Funktionen von Numbers in iOS 18 und Co

Drücke den Apple Pencil Pro, um schnell zwischen Werkzeugen, Linienstärken und Farben zu wechseln.

Verwende die neue Dokumentübersicht, um bequem eine neue Tabellenkalkulation zu erstellen oder eine ältere zu finden (iOS 18 oder iPadOS 18 erforderlich).

Das ist neu in Pages für iPhone, iPad und Mac

Drücke den Apple Pencil Pro, um schnell zwischen Werkzeugen, Linienstärken und Farben zu wechseln.

Verwende die neue Dokumentübersicht, um bequem ein neues Dokument zu erstellen oder ein älteres zu finden (iOS 18 oder iPadOS 18 erforderlich).

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche der drei Apps ihr für welche Zwecke nutzt. Ich habe mit Pages erst in dieser Woche ein Dokument mit allen Informationen zum Adventskalender 2024 für unsere Partner erstellt…