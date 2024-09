Spiele-Hit Fortnite jetzt zurück auf dem iPad

Ich habe es im August probiert und musste schnell feststellen: Fortnite ist nichts für mich. Vielleicht lag es am kleinen iPhone-Bildschirm, vielleicht auch daran, dass ich mittlerweile halt alt bin. Jedenfalls kann Fortnite nach vier Jahren Pause seit rund einem Monat wieder auf dem iPhone gespielt werden. Und jetzt gibt es auch gute Nachrichten rund um das iPad.

Aufgrund des Gesetzes für digitale Märkte muss Apple nun auch alternative App Stores auf dem iPad anbieten. Solltet ihr bereits iPadOS 18 installiert haben, findet ihr alle weiteren Informationen und eine Download-Möglichkeit für den Epic Games Store auf der Webseite von Epic Games.

Bevor ihr loslegen könnt, ist allerdings ein kleines bisschen Geduld gefragt. Für die Installation des Epic Games Stores müsst ihr zunächst etliche Warnhinweise von Apple überwinden, bevor ihr dann Fortnite auf euren Homescreen laden könnt. Auf dem iPhone mussten dann beim ersten Start des Spiels noch einmal mehr als 10 GB Daten nachgeladen werden. Das dürfte auf dem iPad nicht anders sein.

Etwaige In-App-Käufe werden dann über Epic Games abgerechnet. Am Ende wird Apple, zumindest beim jetzigen Stand, trotzdem ordentlich mitverdienen. Nach der ersten Million Downloads kassiert Apple für jede weitere Installation des Epic Games Store 50 Cent. Weitere 50 Cent kassiert Apple auch für die Installation von Fortnite selbst. Die Sache dürfte am Ende also auch ein wenig Geld nach Cupertino spülen.