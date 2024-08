Epic Games Store bringt Fortnite zurück auf das iPhone

Fast auf den Tag genau vier Jahre nach dem durch Epic Games provozierten Rauswurf von Fortnite aus dem App Store meldet sich das beliebte Spiel ganz offiziell auf dem iPhone zurück. Allerdings nur auf dem iPhone und auch nur innerhalb der Europäischen Union.

Pünktlich zum Wochenende hat Epic Games seinen Epic Games Store für das iPhone zur Verfügung gestellt. Alle Informationen zur Installation des alternativen App Stores und dazugehörige Hilfestellungen hat Epic Games auf der hauseigenen Webseite gesammelt. Die wichtigste Voraussetzung für euch: iOS 17.6 ist Pflicht.

Nach der Installation findet ihr im Katalog des Epic Games Store noch nicht viel. Neben Fortnite gibt es eine überschaubare Anzahl anderer Spiele von Epic Games, genauer gesagt Rocket League Sideswipe und Fall Guys.

Mein erstes Mal mit Fortnite

Und so kommt es, wie es kommen musste. Nach Jahren habe ich heute tatsächlich zum ersten Mal Fortnite gespielt. Der Download aus dem Epic Games Store hat problemlos funktioniert und nach der Installation ordnet sich Fortnite genau wie jede andere App auch ganz normal auf dem Homescreen ein. Nach dem ersten Start wird man aber noch einmal ausgebremst: 13,34 GB müssen nachträglich heruntergeladen werden

Erst danach geht es los mit der ersten Runde im Koop-Survival-Shooter, in erster Linie natürlich im Freemium-Modus Battle Royale. Hier landet ihr mit bis zu 100 anderen Spielern auf einer Insel und müsst alleine oder im Team bis zuletzt überlegen.

Und mein erster Versuch? Ein ziemlicher Reinfall. Zunächst nur mit einer Spitzhacke ausgestattet, hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich ordentlich bewaffnet war. Und dann war die Sache auch schneller vorbei, als ich überhaupt reagieren konnte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht die letzte Runde Fortnite war. Beim nächsten Mal werde ich aber wohl auf einen Gamecontroller zurückgreifen.

Apple kassiert gleich doppelt mit

Am Ende wird Apple, zumindest beim jetzigen Stand, ordentlich mitverdienen. Nach der ersten Million Downloads kassiert Apple für jede weitere Installation des Epic Games Store 50 Cent. Weitere 50 Cent kassiert Apple auch für die Installation von Fortnite selbst. Die Sache dürfte am Ende also auch ein wenig Geld nach Cupertino spülen.