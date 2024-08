Hidden Through Time 2: Neues Wimmelbild-Abenteuer im App Store

Vor vier Jahren ist Hidden Through Time im App Store erschienen, jetzt gibt es neues Futter. Hidden Through Time 2 (App Store-Link) kann ab sofort für 2,99 Euro geladen werden. Ganz klassisch als Universal-App für iPhone und iPad, ganz ohne In-App-Käufe. Ganz so, wie wir es uns von einem Wimmelbild-Spiel wünschen.

Am meisten Spaß machen Spiele dieser Art natürlich auf dem iPad, hier profitiert man umso mehr vom großen Bildschirm. Ich habe Hidden Through Time 2 genau aus diesem Grund auf dem iPhone ausprobiert – macht es dort ebenfalls Spaß?

Hidden Through Time 2 nimmt euch mit in vier Epochen

Los geht es im Kampagnenmodus, in dem vier verschiedene Epochen erkundet werden. Angefangen bei 1.001 Nacht über die griechische Mythologie über das Mittelalter bis hin zu den magischen 80ern. In jedem Zeitalter gibt es acht Karten und der Spielfortschritt kann auf der Startseite eingesehen werden. Mit welcher Epoche ihr anfangt, bleibt übrigens euch überlassen.

Die Regeln sind schnell erklärt: Ihr müsst alle vorgegebenen Objekte in der bunten Welt finden und diese dann antippen, um damit zu interagieren. Aber Achtung: Manche Dinge lassen sich beispielsweise nur bei Nacht oder im Winter finden. Zum Glück gibt es eine extra Schaltfläche, mit der man die Zeit verändern kann. Ebenso können sich Gegenstände in Kisten oder Gebäuden verstecken, auch hier sollte man also auf die Suche gehen.

Durch die Zoom-Funktion und ein halbwegs gutes Auge ist der Schwierigkeitsgrad auch auf dem iPhone nicht zu hoch, insgesamt würde ich Hidden Through Time 2 als ein Spiel für die ganze Familie beschreiben. Zudem gibt es für jeden Gegenstand einen kleinen Hinweis, der automatisch eingeblendet wird. Wenn man nur ein wenig um die Ecke denken kann, weiß man schnell, wo in etwa gesucht werden muss.

Level-Editor sorgt für unendlichen Spielspaß

Abgerundet wird Hidden Through Time 2 durch einen Level-Editor, in dem ihr selbst kreativ werden könnt. Und natürlich gibt es auch Zugriff auf die Kreationen anderer Spieler, aktuell sind bereits weit mehr als 200 Rätsel verfügbar. Auch hier habe ich bereits einige Karten ausprobiert und muss sagen, dass sie zum Teil wirklich gut gemacht sind.

Kleine Abzüge gibt es für die Tatsache, dass das Spiel nicht perfekt an das iPhone-Display angepasst ist. Immerhin wieder verschwinden beispielsweise Menüpunkte oder Texte hinter der Notch oder hinter dem Home-Balken. Während des Spiels selbst gibt es dadurch aber zum Glück keine Einschränkungen.