Dreame Z30 im Test: Akku-Staubsauger mit massiver Saugleistung

Bei mir Zuhause war die Sache bisher ziemlich klar: In Sachen Akku-Staubsauger setze ich auf ein Modell von Dyson, beim Roboter hat Dreame die Nase ganz klar vorn. Mit dem neuen Dreame Z30 könnte sich das Blatt bei der manuellen Reinigung nun aber wenden, denn vor allem bei der Saugleistung und dem mitgelieferten Zubehör liegt der Dreame Z30 weit vorne. Es gibt aber auch einen großen Fehler, den der Hersteller meiner Meinung nach gemacht hat.

Zunächst einmal ein paar generelle Worte: Ich möchte auf einen Akku-Staubsauger in meinem Haushalt nicht mehr verzichten. Natürlich nimmt ein Roboter viel Arbeit ab, aber die Krümel unter dem Esstisch habe ich nach dem Frühstück viel schneller per Hand weggesaugt. Und auch für die Treppe oder das Absaugen von Sofa und Matratze ist so ein Handgerät einfach eine tolle Sache.

Der Lieferumfang des Dreame Z30 haut euch um

Absolut beeindruckend ist der Lieferumfang, den Dreame beim Z30 bietet. Neben dem Hauptgerät und dem obligatorischen Saugrohr sind die folgenden Teile im Karton enthalten:

beleuchtete Multiflächenbürste

beleuchtete weiche Rollerbürste

motorisierte Mini-Bürste

Kombiwerkzeug

bewegliche weiche Staubbürste

Haustierhaar-Entfilzungswerkzeug

weiche Staubbürste

flexibler Adapter

Verlängerungsschlauch

Bodensockel

Mein Favorit im Alltag ist ohne Zweifel die weiche Rollerbürste, die auf Hartböden einfach einen richtig guten Job macht. Und auch die Fußmatte oder andere kurzflorige Teppiche lassen sich mit diesem Aufsatz ziemlich gut reinigen. Klasse ist die integrierte Beleuchtung, die so flach über den Boden leuchtet, dass einzelne Staubpartikel sichtbar werden. Hier ist man vielleicht nicht ganz so hell unterwegs wie mit einem Dyson, aber immer noch absolut ausreichend.

Für die Bodenreinigung muss ich bei uns zuhause eigentlich nur für den großen Teppich am Sofa auf die Multiflächenbürste umstecken, das mache ich tatsächlich aber nur alle paar Wochen. Der meiste Schmutz wird ja schon alle paar Tage vom Roboter entfernt.

Ebenfalls klasse gefallen hat mir der flexible Verlängerungsschlauch, der super praktisch ist, wenn man nicht am Boden arbeitet. Im Zusammenspiel mit der beweglichen weichen Staubbürste kann man so im Handumdrehen Tastatur, Küchengeräte, die Armaturen im Auto oder andere empfindliche Oberflächen prima reinigen.

Dreame Z30 punktet mit sehr hoher Saugkraft

Wie so ein Akku-Staubsauger funktioniert, das muss ich euch wohl nicht groß erklären. Der Dreame Z30 hat keinen Trigger, sondern wird mit einem Knopf ein- und ausgeschaltet. Im Gegensatz zum Dyson Gen5Detect ist dieser Knopf auch problemlos mit dem Daumen zu erreichen. Direkt daneben liegt der Modus-Schalter, mit dem man zwischen Automatik, Eco und Turbo durchschalten kann.

Auf dem Display wird neben der verbleibenden Akku-Kapazität in Prozent auch angezeigt, wie viele und wie große Partikel der Staubsauger eingesaugt hat. Ein kleines Gimmick, das aus meiner Sicht aber keinen echten Vorteil im Alltag bietet.

Praktisch: Entleert werden kann der Staubbehälter des Dreame Z30 auch mit angestecktem Saugrohr, wobei es ohne dann doch etwas komfortabler ist. Dank der einfachen Verriegelung mit einem Knopf lässt sich sämtliches Zubehör einfach und schnell wechseln.

Absolut beeindruckend ist die Saugleistung. 310 Airwatt werden von Dreame in den technischen Daten angegeben, das Top-Modell von Dyson kommt auf 280 Airwatt. Die Kollegen von Testsieger TV haben beide Modelle noch einaml selbst nachgemessen und kommen beim Dreame Z30 auf 37.700 Pascal, was der beste bisher gemessene Wert ist. Der Dyson Gen5Detect kommt im gleichen Test auf gerade einmal 29.600 Pascal.

Natürlich läuft der Dreame Z30 nicht die ganze Zeit mit voller Leistung. Das ist nämlich ziemlich laut und leert den sonst ziemlich lang anhaltenden Akku innerhalb von gut 10 Minuten komplett. In manchen Situationen schadet es aber nicht, wenn man auf die maximale Leistung zurückgreifen kann, etwa beim Absaugen der Matratze. Im normalen Betrieb fährt man mit dem Automatik-Modus ziemlich gut.

Das ist der große Haken des Dreame Z30

Leistungsstärker als ein Dyson, prima verarbeitet, einfacher zu bedienen und zudem noch mit einem sensationell guten Lieferumfang. Für 599 Euro wäre der Dreame Z30 eigentlich ein absolutes Traum-Gerät, das ich ohne große Bedenken weiterempfehlen könnte. Wenn denn da nicht eine Sache wäre.

Dreame liefert, wie oben ja bereits aufgelistet, keine Wandhalterung mit. Stattdessen gibt es eine Bodenhalterung, die sogar mit einer rutschfesten Unterseite ausgestattet ist. Soweit gar nicht verkehrt, immerhin spart man sich so das Bohren in der Wand. Es gibt aber ein mehr als großes Aber: Der Dreame Z30 wird in der Bodenhalterung nicht aufgeladen. Das ist absoluter Mist, denn jedes Mal gibt es zusätzliche Handgriffe.

Vor der Benutzung muss man das Kabel abziehen, welches dann einfach auf dem Boden liegt. Nach der Nutzung stellt man den Akku-Staubsauger nicht einfach nur zurück, sondern muss dann auch noch das lose Kabel aufheben und einstecken. Und wie es im Alltag dann halt so ist: Lässt man das Kabel zwischenzeitlich mal weg, ist der Akku leer, wenn man den Staubsauger dann gerade nutzen möchte.

Der gesamte Komfort wird durch diesen Fehler aus meiner Sicht massiv beeinträchtig. Denn abgestellt in einer Halterung ist es ja sonst einer der großen Vorteile eines Akku-Staubsaugers, dass er immer griffbereit und aufgeladen ist. Und es ist ja auch nicht so, dass es keine Bodenhalterungen mit Ladefunktion geben würde, Dyson oder auch Tineco haben entsprechende Lösungen am Start.

Der sonst so grandiose Eindruck wird durch diese kleine Sache aus meiner Sicht schon sehr getrübt. Falls euch das nichts ausmacht, bekommt ihr mit dem Dreame Z30 einen Akku-Staubsauger mit einer massiven Saugleistung und einem exzellenten Lieferumfang.

