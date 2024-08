Anker verkauft jetzt auch flexible Solarmodule mit TOPCon-Technologie

Bisher hat Anker das eigene Balkonkraftwerk immer mit herkömmlichen Solarmodulen verkauft, die sich nicht biegen lassen und damit nicht für jeden Balkon geeignet sind. Für mehr Flexibilität starten jetzt die Anker Solix FS20 Solarpanele (Amazon-Link), die sich einfach flexibel um bis zu 213 Grad biegen lassen. Das vereinfacht die Installation zum Beispiel an einem runden Balkon, Geländern, Dächern oder Wohnmobilen.

Anker setzt dabei auf moderne Technologien und bietet die neuen Solarpanels mit TOPCon-Technologie an. Im Gegensatz zur PERC-Technologie sorgen die TOPCon-Zellen für eine maximale Stromerzeugung und einen höheren Wirkungsgrad. Ein Modul liefert 225 Watt, ist nur 4,5 Kilogramm schwer und 0,3 Zentimeter dick. Dank der IP67-Zertifizierung sind die Panele staub- und wasserdicht, trotzen so Wind und Wetter. Selbst Temperaturen von -20 bis 65 Grad Celsius machen den flexiblen Paneelen nichts aus. Da am Modul ausreichend Ösen vorhanden sind, könnt ihr diese sicher am Aufstellort anbringen.

Anker verkauft ein Set bestehend aus vier 225 Watt Solarmodulen, die zusammen auf 900 Watt Gesamtleistung kommen. Zum Start gibt es sogar 150 Euro Rabatt und ihr bezahlt nur 749 Euro statt 899 Euro. Natürlich sind die neuen FS20 Solarmodule mit Ankers Wechselrichter MI80 und der Solarbank 2 kompatibel. Da hier Standardstecker zum Einsatz kommen, könnt ihr natürlich auch Gerätschaften anderer Hersteller verwenden.

Anker SOLIX Balkonkraftwerk 900W (4 * 225W) Flexibles Solarpanel, Photovoltaik für... TOPCon PV-Technologie: Erzeuge mehr Strom als PERC bei gleichem Energielevel. Mit vier 225W Solarpanels produzierst du 1046kWh und sparst jährlich...

Flexibles Panel für jede Situation: Platziere das Solarpanel überall – auf runden Balkonen und gewölbten Wänden oder sogar auf dem Dach von...

Anker Solix Solarbank 2 Pro: Balkonkraftwerk in neuer Dimension Test des All-in-One-Speichers - Im vergangenen Jahr hat Anker mit der Solix Solarbank E1600 seinen ersten Speicher für Balkonkraftwerke vorgestellt. Das Ergebnis war überschaubar, unter anderem gab es nur einen MPP-Tracker für zwei Eingänge…