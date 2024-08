Age of Empires Mobile erscheint am 17. Oktober

Es ist bereits vor einiger Zeit angekündigt worden, jetzt gibt es endlich neue Details. Age of Empires Mobile wird am 17. Oktober im App Store erscheinen, so jedenfalls die Informationen im jüngst veröffentlichten Launch Date Trailer. Im App Store, wo das Spiel schon vorbestellt werden kann, ist dagegen vom 31. Oktober die Rede. Wir sind gespannt, was am Ende stimmen wird.

Vorbestellung ist dabei vielleicht nicht die ganz passende Beschreibung, denn Age of Empires Mobile wird ein Freemium-Spiel. Wie genau die Monetarisierung aussehen wird, das ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Begib dich auf ein spannendes Abenteuer in der brandneuen Welt von Age of Empires und knüpfe überall und jederzeit unzerstörbare Bande mit deinen Freunden! Tauche in ein episches Kriegsstrategiespiel ein. Erlebe umfangreiche Echtzeitsteuerung, atemberaubende Grafik und historische Helden auf riesigen Schlachtfeldern. Übernimm die Geschicke deines Imperiums, versammle Verbündete aus aller Welt und erobere deinen einstmals strahlenden Ruhm zurück! Begib dich auf eine Eroberung wie keine andere!

Age of Empires dürfte vor allem der älteren Generation ein Begriff sein, der erste Teil ist bereits im Jahr 1997 erschienen. Seitdem folgen einige weitere Teile und Ableger, zuletzt ist Age of Empires IV am 28. Oktober 2021 erschienen.

Nun folgt der Schritt auf Mobile, dort wird das Gameplay sicherlich etwas anders ausfallen. Erste Eindrücke liefert euch ein weiterer Trailer: