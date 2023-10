Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 Ladegerät für nur 119,99 Euro

Der Premium-Hersteller Belkin hat zum Prime Day zahlreiche Angebote geschaltet und bietet unter anderem auch das Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 Ladegerät günstiger an. Es handelt sich dabei um die Variante mit 15 Watt MagSafe, hier gibt es also die Möglichkeit das iPhone schnell aufzuladen. Verfügbar ist das Ladegerät in Weiß und Schwarz und kostet aktuell nur 119,99 Euro (Amazon-Link) statt 149,99 Euro.

Belkin liefert direkt alles mit, auch ein Kabel mit Netzteil. Die Qualität ist top, genau dieses Ladegerät steht bei meiner Frau auf dem Nachttisch und wird sehr geschätzt. Das iPhone wird per MagSafe direkt ausgerichtet und hält gut, mit 15 Watt wird es schneller aufgeladen als es viele „NoName“-Marken mit nur 7,5 Watt machen. Neben dem iPhone lässt sich zudem die Apple Watch ablegen, wobei das Schnellladen nicht unterstützt wird. Zusätzlich könnt ihr auch eure AirPods kabellos mit Strom versorgen, die entsprechende Ladefläche befindet sich im Standfuß.

Das Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 Ladegerät ist von den Abmessungen her etwas größer, steht dafür aber sehr stabil auf dem Schreib- oder Nachttisch. Wer drei Geräte aufladen möchte, ist bei diesem Ladegerät auf jeden Fall an der richtigen Adresse.

Soll es die Variante sein, die auch die Apple Watch schnell laden kann, müsst ihr aktuell 141,49 Euro statt 149,99 Euro bezahlen.

